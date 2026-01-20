So kannst du für den MSV Duisburg spielen

Du wolltest schon immer für den MSV Duisburg spielen und hast schon als Kind in Zebra-Bettwäsche geschlafen? Zudem kannst du auch noch mit dem Ball umgehen und hast Lust auf eine neue Herausforderung? Dann hast du ab sofort die Möglichkeit, dich für ein Probetraining bei den Zebras anzumelden. Die Reserve, die derzeit in der Kreisliga C spielt, muss sich in diesem Winter neu aufstellen und hat noch einige Plätze im Kader frei.

Allein zehn Spieler haben die Mannschaft nach der Rückrunde aus den verschiedensten Gründen verlassen, auch der Trainer ist nicht länger mit dabei. Ein XXL-Umbruch im laufenden Spielbetrieb ist die Herausforderung, die zugleich auch eine Chance darstellt. Ab sofort werden die Trainingseinheiten von einem Duo geleitet. Sebastian Walther und Ruben Heymann stehen fortan an der Seitenlinie und tragen auch am 25. Januar die Verantwortung, wenn es mit dem Heimspiel gegen den Duisburger FV 08 III in die Rückrunde geht.

Schon über 70 Interessenten haben sich für das Probetraining angemeldet, rund 20 von ihnen wurden eingeladen und können sich nun nach und nach im Mannschaftstraining für einen Kaderplatz anbieten. "Jeder, der unser Wappen mit Stolz auf der Brust trägt und vielleicht nicht nur auf den Rängen der Arena, sondern auch auf Rasen und Asche alles für den Spielverein geben will, ist herzlich willkommen", erklärt Daniel Rasche aus der Abteilungsleitung in den Vereinsmedien. Coach Walther ergänzt einen wichtigen Punkt: "Wobei ein wenig fußballerisches Geschick auch nicht ganz verkehrt wäre …“