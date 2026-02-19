So kann Wegberg-Beeck das Waldstadion auch anders nutzen

Im Verein gibt es aber auch schon vage Überlegungen über eine alternative Nutzung des Stadiongeländes. Die Fußballspiele würden dann nur noch auf dem unten gelegenen Kunstrasen stattfinden (der gehört der Stadt). Das Stadionareal selbst könnte dann wirtschaftlich genutzt werden – zum Beispiel an Gewerbetreibende verpachtet oder verkauft. Die könnten dort Lagerhallen errichten oder das Areal anderweitig kommerziell nutzen. Was dann aber mit der Tribüne passieren soll, steht auf einem anderen Blatt. Und noch etwas wäre dabei natürlich zu berücksichtigen: Von heute auf morgen ließe sich eine derartige Änderung auch nicht bewerkstelligen. Dafür müsste erst einmal der städtische Flächennutzungsplan geändert werden – und das kann dauern.