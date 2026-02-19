So kann Wegberg-Beeck das Waldstadion auch anders nutzen

Im Juni 1998 war das Beecker Waldstadion feierlich eröffnet worden, hatte dabei sogar kirchlichen Segen bekommen. Seitdem wurden in der schmucken Heimspielstätte des FC Wegberg-Beeck zahlreiche hochkarätige Spiele ausgetragen – sogar drei U-Länderspiele. Das erste davon war auch gleich das spektakulärste: Im September 2001 gewann die deutsche U20-Auswahl gegen die Niederlande 2:1 – durch zwei Tore eines gewissen Kevin Kuranyi. Vor allem aber trug der FC im Waldstadion seitdem etliche denkwürdige Meisterschafts- und Pokalspiele aus, abgerundet von vielen Freundschaftsspielen gegen Profiteams – allen voran gegen Borussia Mönchengladbach.
Die Zukunft dieser Spielstätte, die landauf, landab sehr geschätzt und auch bewundert wird, ist zurzeit jedoch mehr als fraglich – nicht nur wegen der aktuell fragilen Gesamtlage im Verein, sondern auch grundsätzlich. Mit 230.000 Euro hatte Beecks Noch-Boss Werner Tellers in der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung die jährlichen Unterhaltskosten für das Stadion angegeben – also noch weit mehr als die zuvor stets kolportierten 150.000 Euro plus X. „Jeder Euro davon muss erst einmal erwirtschaftet werden – das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit“, hatte Tellers dazu angemerkt.
Die Zukunft des Waldstadions sieht Tellers auch daher skeptisch. „Ich denke, der Verein kommt nicht herum, sich darum zu bemühen, seine Spielstätte zusätzlich an andere Klubs zu vermieten, um so zusätzliche Gelder für den Unterhalt zu generieren.“ Er denke da zum Beispiel an den SV Hohkeppel, der in der vergangenen Saison mangels einer eigenen regionalligatauglichen Spielstätte seine Heimspiele in der gut 80 Kilometer entfernten Dürener Westkampfbahn ausgetragen hatte.
Dass die Stadt Wegberg das vereinseigene Waldstadion beispielsweise zum symbolischen Preis von einem Euro kauft und ab dann eben auch für dessen Unterhalt zuständig ist, ist angesichts der extrem klammen Wegberger Haushaltslage praktisch ausgeschlossen.
Im Verein gibt es aber auch schon vage Überlegungen über eine alternative Nutzung des Stadiongeländes. Die Fußballspiele würden dann nur noch auf dem unten gelegenen Kunstrasen stattfinden (der gehört der Stadt). Das Stadionareal selbst könnte dann wirtschaftlich genutzt werden – zum Beispiel an Gewerbetreibende verpachtet oder verkauft. Die könnten dort Lagerhallen errichten oder das Areal anderweitig kommerziell nutzen. Was dann aber mit der Tribüne passieren soll, steht auf einem anderen Blatt. Und noch etwas wäre dabei natürlich zu berücksichtigen: Von heute auf morgen ließe sich eine derartige Änderung auch nicht bewerkstelligen. Dafür müsste erst einmal der städtische Flächennutzungsplan geändert werden – und das kann dauern.