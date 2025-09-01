So kann sich der SV Rindern die Fahrten zu Auswärtsspielen sparen

Der SV Rindern lag zur Pause verdient nach Gegentoren in der sechsten und 26. Minute mit 0:2 zurück. „Wir haben uns dann für die zweite Halbzeit einiges vorgenommen“, sagte Roeskens. Doch erst einmal setzte es 120 Sekunden nach dem Wiederanpfiff Gegentreffer Nummer drei.

Der gab wiederum das Signal zu den guten 20 Minuten, die der Trainer seiner Mannschaft nach der Partie bescheinigte. Finn Tiemer (52.) und Leon Müller (59.) ließen den Gast mit ihren Toren sogar hoffen, die Partie vielleicht noch drehen zu können.

Doch dazu kam es nicht, weil der SV Rindern in der Schlussphase wieder nachließ. Nach einem Fehlpass fiel das entscheidende 2:4 (82.). „Es muss jetzt etwas passieren. Sonst können wir uns die Auswärtsfahrten demnächst sparen“, sagte Roeskens.