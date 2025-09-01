So kann sich der SV Rindern die Fahrten zu Auswärtsspielen sparen

Zu Hause hui, auswärts pfui – der SV Rindern zeigt in der Bezirksliga weiter zwei Gesichter. Trainer Christian Roeskens hatte vor einer Woche nach dem 4:1-Heimsieg gegen die Sportfreunde 97/30 Lowick von seiner Mannschaft gefordert, dass sie sich jetzt auch einmal auf des Gegners Platz steigern müsse. Eine Steigerung gab es im Vergleich zum Auftaktspiel beim 1:1 beim Neuling Viktoria Goch II auch. Die fiel indes anders aus, als es sich der Coach erhofft hatte.
„Wir waren noch schlechter als in Goch. 20 Minuten guter Fußball reichen nicht, wenn man auswärts etwas holen will. Wir haben nicht annähernd die Leidenschaft und Mentalität an den Tag gelegt, die uns bei den Heimspielen auszeichnet“, sagte Roeskens.
Er kritisierte vor allem das Defensivverhalten. „Wir haben überhaupt nicht gut verteidigt“, so der Coach, der nur zwei Akteure von seiner Kritik ausnahm: Torhüter Bjarne Janßen und Mittelfeld Marten Albrecht. Janßen verhinderte mit einigen Paraden eine noch höhere Niederlage.
Der SV Rindern lag zur Pause verdient nach Gegentoren in der sechsten und 26. Minute mit 0:2 zurück. „Wir haben uns dann für die zweite Halbzeit einiges vorgenommen“, sagte Roeskens. Doch erst einmal setzte es 120 Sekunden nach dem Wiederanpfiff Gegentreffer Nummer drei.
Der gab wiederum das Signal zu den guten 20 Minuten, die der Trainer seiner Mannschaft nach der Partie bescheinigte. Finn Tiemer (52.) und Leon Müller (59.) ließen den Gast mit ihren Toren sogar hoffen, die Partie vielleicht noch drehen zu können.
Doch dazu kam es nicht, weil der SV Rindern in der Schlussphase wieder nachließ. Nach einem Fehlpass fiel das entscheidende 2:4 (82.). „Es muss jetzt etwas passieren. Sonst können wir uns die Auswärtsfahrten demnächst sparen“, sagte Roeskens.