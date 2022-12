"So kann man den Amateurfußball auch kaputt machen" Verbandsliga +++ Nach der dritten Spielabsagen herrscht beim MSC Preussen Termin-Frust

Der MSC Preussen hatte sich durchaus auf die Absage vorbereitet. Er hatte frühzeitig beim FSV Barleben angefragt, den geplanten Hinrunden-Abschluss in der Verbandsliga gegen Saxonia Tangermünde am vergangenen Sonnabend auf den Kunstrasenplatz im Magdeburger Nachbarort zu verlegen. Barleben konnte dem Gesuch der Sudenburger diesmal nicht nachkommen.

Dieser Frust hat sich in den vergangenen Wochen nach und nach aufgebaut. Erst das Spiel in Emseloh, dann das Spiel beim SSC Weißenfels, zuletzt das Duell gegen Tangermünde, und zwischenzeitlich das fehlende Training. Aufgrund der Bedingungen „haben wir nur noch einmal pro Woche trainiert, das war natürlich eine Katastrophe“, sagte der 49-jährige Coach. „Am Ende waren wir froh, dass das Spiel gegen Saxonia ausgefallen ist, ich hätte natürlich von der Mannschaft verlangt, alles reinzuhauen. Aber es ist doch selbstverständlich, dass uns vollkommen der Rhythmus und dann auch das nötige Feuer fehlt.“

Dennoch hat er natürlich den Re-Start im neuen Jahre bereits angesetzt. Am 11. Januar treffen sich die Sudenburger zum Trainingsauftakt, zwei Tage später nehmen sie am Hallenturnier in Gerwisch teil. Es wird ihr einziger Auftritt beim Budenzauber unterm Dach sein. Doch bis zum ersten Wiedersehen nach Weihnachten hat Marks seinen Schützlingen versprochen, „machen wir vier Wochen Pause, genießen die Zeit ohne Fußball“. Und er ergänzte: „Ich habe ihnen gesagt, ihr werdet nichts von mir hören und nichts von mir sehen.“ In Anbetracht von 19 Partien in der Rückrunde plus drei Nachholspiele werden sie im ersten Halbjahr 2023 noch unheimlich viel Zeit miteinander verbringen.

