„So kann es weitergehen“: Gilching schlägt Waldeck klar

Gilching – „So kann es weitergehen“, sagte Christian Rodenwald, Trainer des TSV Gilching-Argelsried, nach dem Spiel gestern gegen den SV Waldeck-Obermenzing erleichtert. Seine Fußballer hatten den stark eingeschätzten Gegner zu Hause mit 4:1 bezwungen. Wie schon in der Trainingswoche davor „war die Intensität von Beginn an super“, beschrieb Rodenwald die bissigen Aktionen seiner Spieler.

Und dies wurde sofort belohnt. Kurz nach Anpfiff netzte Routinier Maximilian Hölzl zum 1:0 ein, Manuel Eichberg erhöhte in der neunten Minute auf 2:0. Und die beiden Stürmer waren auch für die zwei weiteren Treffer in der ersten Halbzeit verantwortlich: Hölzl markierte das 3:0 (20.), Eichberg das 4:0 (38.) – schon zur Pause war die Partie praktisch entschieden. „Die beiden Doppeltorschützen sind diesmal absolut hervorzuheben“, lobte der TSV-Trainer sein Angriffsduo – und zwar nicht nur wegen ihrer Treffer, sondern weil sie mit ihrer Aggressivität und Einsatzbereitschaft trotz Gluthitze vorbildhaft vorangegangen seien. „Die beiden waren herausragend“, schwärmte Rodenwald. Und auch mit dem Rest seines Teams war er vollauf zufrieden. „Teilweise hat unser Spiel ausgesehen wie an der Konsole, es hätte zur Halbzeit auch 6:0 stehen können.“