„So kann es weitergehen“: Gilching schlägt Waldeck klar

Der TSV Gilching-Argelsried hat am Sonntag seine Ladehemmung abgelegt und gegen den SV Waldeck-Obermenzing ihren ersten Saisonsieg gefeiert.
Gilching – „So kann es weitergehen“, sagte Christian Rodenwald, Trainer des TSV Gilching-Argelsried, nach dem Spiel gestern gegen den SV Waldeck-Obermenzing erleichtert. Seine Fußballer hatten den stark eingeschätzten Gegner zu Hause mit 4:1 bezwungen. Wie schon in der Trainingswoche davor „war die Intensität von Beginn an super“, beschrieb Rodenwald die bissigen Aktionen seiner Spieler.
Und dies wurde sofort belohnt. Kurz nach Anpfiff netzte Routinier Maximilian Hölzl zum 1:0 ein, Manuel Eichberg erhöhte in der neunten Minute auf 2:0. Und die beiden Stürmer waren auch für die zwei weiteren Treffer in der ersten Halbzeit verantwortlich: Hölzl markierte das 3:0 (20.), Eichberg das 4:0 (38.) – schon zur Pause war die Partie praktisch entschieden. „Die beiden Doppeltorschützen sind diesmal absolut hervorzuheben“, lobte der TSV-Trainer sein Angriffsduo – und zwar nicht nur wegen ihrer Treffer, sondern weil sie mit ihrer Aggressivität und Einsatzbereitschaft trotz Gluthitze vorbildhaft vorangegangen seien. „Die beiden waren herausragend“, schwärmte Rodenwald. Und auch mit dem Rest seines Teams war er vollauf zufrieden. „Teilweise hat unser Spiel ausgesehen wie an der Konsole, es hätte zur Halbzeit auch 6:0 stehen können.“
Nach dem Seitenwechsel nahmen die Gilchinger ein paar Prozentpunkte raus, „was wir eigentlich nicht wollten“, so Rodenwald. „Aber bei der Hitze war das natürlich verständlich.“ Und so kamen die durchaus vorhandenen Qualitäten der jungen Waldecker (Rodenwald: „Die Jungs können schon kicken, die waren auf jeden Fall besser, als es das Ergebnis ausdrückt“) stärker zur Geltung. Dennoch war der Sieg der Gilchinger nie in Gefahr. Rodenwald zählte „für Obermenzing im gesamten Spiel nur zwei Torchancen“, und da klammerte er das Gegentor, das Joel Arthur erzielte (53.), sogar aus. „Das fiel bei einer Ecke aus dem Nichts.“
Der klare Spielstand gab Rodenwald die Gelegenheit, nach der Pause viel zu wechseln, um möglichst vielen Akteuren Spielpraxis zu geben und den einen oder anderen zu schonen. „Wir müssen schauen, dass wir möglichst verletzungsfrei durchkommen, wir brauchen alle Spieler“, sagte der TSV-Coach im Hinblick auf die anstehenden schweren Partien im August. Eine echte Standortbestimmung dürfte bereits die Begegnung am kommenden Freitag zu Hause gegen den mit mehreren Ex-Profis bestückten MTV München werden. „Das ist eine absolute Spitzenmannschaft in dieser Liga“, so Rodenwald. Danach steht unter der Woche das Derby gegen den SV Planegg-Krailling an, ehe es zum ebenfalls ambitionierten SV Pullach geht. Ein Programm, das es in sich hat.