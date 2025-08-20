So kann ein 18-Jähriger den FC Burgsolms wachküssen

Burgsolms. Die Zukunft hat beim FC Burgsolms begonnen. Spätestens am zweiten Spieltag der Fußball-Gruppenliga, als Coach Daniel Schäfer seinem Team beim 3:0-Erfolg in Ederbergland eine radikale Frischzellenkur verpasst: Mit Deniz Altuntas, Henri Dietz und Ben Zint wirft der FCB-Trainer gleich drei A-Jugendliche in die Startelf. Schäfer sieht neuen Schwung, frischen Wind und nach dem 0:3 gegen Kinzenbach zum Auftakt endlich wieder einen Sieg. Am vergangenen Samstag folgt direkt der nächste – 5:2 gegen Waldsolms. Zweimal legt Dietz auf, zweimal vollstreckt Zint. Nun wird es immer deutlicher: Die 18-Jährigen küssen den FC Burgsolms wach. Allen voran Ben Zint.