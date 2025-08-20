Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
So kann ein 18-Jähriger den FC Burgsolms wachküssen
Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenligist FC Burgsolms schreibt wieder positive Schlagzeilen – was auch an Ben Zint liegt. Warum der A-Jugendliche dem FCB so guttut und wie sein Trainer mit ihm plant +++
Burgsolms. Die Zukunft hat beim FC Burgsolms begonnen. Spätestens am zweiten Spieltag der Fußball-Gruppenliga, als Coach Daniel Schäfer seinem Team beim 3:0-Erfolg in Ederbergland eine radikale Frischzellenkur verpasst: Mit Deniz Altuntas, Henri Dietz und Ben Zint wirft der FCB-Trainer gleich drei A-Jugendliche in die Startelf. Schäfer sieht neuen Schwung, frischen Wind und nach dem 0:3 gegen Kinzenbach zum Auftakt endlich wieder einen Sieg. Am vergangenen Samstag folgt direkt der nächste – 5:2 gegen Waldsolms. Zweimal legt Dietz auf, zweimal vollstreckt Zint. Nun wird es immer deutlicher: Die 18-Jährigen küssen den FC Burgsolms wach. Allen voran Ben Zint.