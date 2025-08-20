 2025-08-20T04:22:19.839Z

Ligabericht
Einsatz ohne Ende: Ben Zint (r.) scheitert in dieser Szene zwar an Roman Hellhund von der SG Waldsolms, überwindet den Keeper aber beim 5:2 zweimal und steht exemplarisch für den Aufschwung bei Fußball-Gruppenligisten FC Burgsolms. © Steffen Bär
So kann ein 18-Jähriger den FC Burgsolms wachküssen

Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenligist FC Burgsolms schreibt wieder positive Schlagzeilen – was auch an Ben Zint liegt. Warum der A-Jugendliche dem FCB so guttut und wie sein Trainer mit ihm plant +++

Burgsolms. Die Zukunft hat beim FC Burgsolms begonnen. Spätestens am zweiten Spieltag der Fußball-Gruppenliga, als Coach Daniel Schäfer seinem Team beim 3:0-Erfolg in Ederbergland eine radikale Frischzellenkur verpasst: Mit Deniz Altuntas, Henri Dietz und Ben Zint wirft der FCB-Trainer gleich drei A-Jugendliche in die Startelf. Schäfer sieht neuen Schwung, frischen Wind und nach dem 0:3 gegen Kinzenbach zum Auftakt endlich wieder einen Sieg. Am vergangenen Samstag folgt direkt der nächste – 5:2 gegen Waldsolms. Zweimal legt Dietz auf, zweimal vollstreckt Zint. Nun wird es immer deutlicher: Die 18-Jährigen küssen den FC Burgsolms wach. Allen voran Ben Zint.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

