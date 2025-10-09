– Foto: Timo Babic

Mit großer Besorgnis nehmen die Verantwortlichen des Fußballbezirks Nordschwarzwald die Entwicklung auf den Sportplätzen zur Kenntnis. Das Sportgericht des Bezirk Nordschwarzwald hat sich deshalb, in Zusammenarbeit mit dem Bezirksvorsitzenden Wolfgang Ottmar, dafür entschieden, mit einem Offenen Brief an die Vereine auf diese besorgniserregende Entwicklung zu reagieren und die Vereine darum zu bitten, in ihrem Umfeld und Wirkungskreis entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, damit dieser Trend gestoppt wird und der Fußball wieder das wird was er ist, ein gemeinsames Hobby, das alle begeistert. Das ist der Offene Brief:

"Im Fußballbezirk Nordschwarzwald schlagen die Sportrichter Alarm Fußballbezirk Nordschwarzwald warnt vor zunehmenden Verfehlungen auf und neben dem Platz. Die Zahl der sportgerichtlichen Verfahren ist in diesem Jahr deutlich angestiegen. Wie der Vorsitzende des Sportgerichts, Robert Trautwein, in der jüngsten Sitzung mitteilte, ist die Entwicklung besorgniserregend. Bereits in den ersten beiden Runden des Bezirkspokals mussten die Sportrichter in insgesamt 22 Fällen aktiv werden und Urteile sprechen – ein außergewöhnlich hoher Wert, der Anlass zur Sorge gibt. Zudem bereitet eine zunehmende Verrohung der Sitten, bis hin zu Spielabbrüchen, große Sorgen.

„So kann das nicht weitergehen“, betonte Trautwein. „Wenn diese Tendenz anhält, müssen wir uns personell verstärken, nur um die Vielzahl der Urteile überhaupt abarbeiten zu können. Das kann und darf nicht unser Ziel sein.“ Derzeit sind im Sportrichterteam von Robert Trautwein noch Willi Graf, Karl Eugen Schiller, Martin Schroth und Lothar Gmeiner für die Ligen der Aktiven in Männer- und Frauenbereich, sowie bei der Fußballjugend, verantwortlich. Neben den zahlreichen Platzverweisen registriert das Sportgericht eine deutliche Zunahme an Fehlverhalten verschiedenster Art. Dazu zählen vor allem Beleidigungen gegenüber Schiedsrichtern und Zuschauerausschreitungen, aber auch Trainer, die ihrer Vorbildfunktion nicht gerecht werden. Auch neu: Selbst innerhalb einer Mannschaft kommt es gelegentlich zu unschönen Auswüchsen.