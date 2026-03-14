So kämpfte sich Benedict Vana in Budberg zurück

Am vergangenen Sonntag feierte Benedict Vana nach seiner schwerwiegenden Ellbogenverletzung sein Comeback im Trikot des SV Budberg. Wie sich der Moment für den 22-Jährigen anfühlte und warum er nun mit Optimismus nach vorne blickt. Am Sonntag geht es für den Landesliga-Zweiten zum FC Kray.
Es lief die 74. Minute im Heimspiel gegen den Mülheimer FC (6:2), als Benedict Vana am Sonntag für Fynn Eckhardt den Platz betrat. Ein emotionaler Moment, nicht nur für den Mittelfeldmann selbst. „Es hat sich sehr gut und besonders angefühlt. Umso schöner, dass wir auch die drei Punkte einfahren konnten“, freute sich Vana nach seiner ersehnten Rückkehr.
Der Schock ereignete sich am 19. Oktober bei der 3:5-Heimniederlage im Topspiel gegen VfB Bottrop. Der Budberger musste nach rund einer halben Stunde mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Die schlimme Diagnose: Sämtliche Bänder im Ellbogen waren gerissen. Knapp fünf Monate später folgte nun das Comeback. Die tatsächliche Ausfallzeit war zunächst nur schwer abzuschätzen. Noch in der Winterpause war das Ende der Leidenszeit für Ende März prognostiziert worden.
Nach der erfolgreichen Operation im November verlief der Heilungsprozess jedoch insgesamt positiv. Zwei Wochen Gips, vier Wochen Schiene, zahlreiche Physio- und Krafteinheiten sowie viel Eigeninitiative beschleunigten die Genesung. „Ich habe viel für mich gemacht“, berichtet Vana. Mit verschiedenen Übungen arbeitete er daran, die Beweglichkeit des zuvor stillgelegten Arms zurückzugewinnen. „Auch wenn es wehtat. Es hat geholfen. Ich habe keine Schmerzen mehr.“
Bei 100 Prozent ist der zentrale Mittelfeldspieler zwar noch nicht angekommen. Mit behutsamen Steigerungen möchte sich der Sohn von Ex-Profi Thomas Vana Schritt für Schritt wieder an seine Topform aus dem Herbst herantasten. „Noch ist die Muskulatur nicht komplett zurück. Aber ich bin auf dem Weg dahin.“ Seit rund vier Wochen nimmt Vana nach zuvor individuellen Einheiten wieder vollständig am Mannschaftstraining teil. Vorsicht bleibt dennoch geboten. „Man kann natürlich nicht direkt voll reinstarten. Aber wir haben einen Plan und gehen es langsam ran.“
Vor seiner Verletzung hatte sich der Rechtsfuß mit drei Startelfeinsätzen in Serie trotz der großen Konkurrenz im zentralen Mittelfeld stark in Position gebracht. Für das Budberger „Zweikampf-Monster“ ist es nicht das erste Mal, sich nach einem Rückschlag wieder ans Team heranzuarbeiten. „Ich bin immer wieder gut in Tritt gekommen und dementsprechend optimistisch, dass das auch diesmal funktioniert. Ich fühle mich körperlich und psychisch gut – jetzt geht es nur noch um Spielpraxis“, zeigt sich der Student der Sportwissenschaften zuversichtlich.
Während seiner Zwangspause blieb Vana jederzeit eng an der Mannschaft. Bei nahezu allen Spielen war er am Seitenrand dabei, nahm die Reise aus Bochum Woche für Woche auf sich. „Das ist in so einer Phase schon wichtig“, sagt er.
Sportlich läuft‘s für die Mannschaft von Tim Wilke im neuen Jahr weiter rund. Mit fünf Siegen in Folge hat sich der SV Budberg zuletzt immer näher an die Tabellenspitze herangeschoben. Für Vana liegt der Grund mit Blick auf die spielerische Leichtigkeit auf der Hand: „Wir sind noch konsequenter geworden und brauchen nicht viele Chancen für das erste Tor, das zuletzt oft früh fällt. Auch wenn die Zu-Null-Serie zuletzt gerissen ist, treten wir auch defensiv sehr erwachsen auf und geben Führungen nicht mehr so leicht aus der Hand.“
Am Sonntag (15 Uhr) steht beim FC Kray das nächste Duell gegen ein Team aus dem Tabellenkeller an. Eben diese Mischung aus offensiver Qualität und neuer defensiver Stabilität soll dann erneut den Ausschlag geben. Der Gegner aus Essen steckt zwar tief im Abstiegskampf, sei aber laut Vana aber immer unangenehm zu bespielen. „Wir müssen von Anfang an präsent sein und unser Spiel der letzten Wochen auf den Platz bringen“, fordert der quirlige Sechser und hebt die individuelle Qualität der Essener hervor. Das Hinspiel gewann der SV Budberg mit 3:1. In bislang fünf Duellen mit dem früheren Regionalligisten setzte es seit dem Aufstieg nur eine Niederlage.