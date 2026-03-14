So kämpfte sich Benedict Vana in Budberg zurück Benedict Vana ist nach seiner schweren Ellbogenverletzung zurück im Kader des Landesligisten SV Budberg. Am Sonntag läuft er mit dem Aufstiegsaspiranten beim FC Kray auf. So hat sich Vana zurückgekämpft. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

Benedict Vana ist zurück auf dem Platz – Foto: SV Budberg

Am vergangenen Sonntag feierte Benedict Vana nach seiner schwerwiegenden Ellbogenverletzung sein Comeback im Trikot des SV Budberg. Wie sich der Moment für den 22-Jährigen anfühlte und warum er nun mit Optimismus nach vorne blickt. Am Sonntag geht es für den Landesliga-Zweiten zum FC Kray.

Ein emotionaler Moment in Budberg Es lief die 74. Minute im Heimspiel gegen den Mülheimer FC (6:2), als Benedict Vana am Sonntag für Fynn Eckhardt den Platz betrat. Ein emotionaler Moment, nicht nur für den Mittelfeldmann selbst. „Es hat sich sehr gut und besonders angefühlt. Umso schöner, dass wir auch die drei Punkte einfahren konnten“, freute sich Vana nach seiner ersehnten Rückkehr. Der Schock ereignete sich am 19. Oktober bei der 3:5-Heimniederlage im Topspiel gegen VfB Bottrop. Der Budberger musste nach rund einer halben Stunde mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Die schlimme Diagnose: Sämtliche Bänder im Ellbogen waren gerissen. Knapp fünf Monate später folgte nun das Comeback. Die tatsächliche Ausfallzeit war zunächst nur schwer abzuschätzen. Noch in der Winterpause war das Ende der Leidenszeit für Ende März prognostiziert worden.

Nach der erfolgreichen Operation im November verlief der Heilungsprozess jedoch insgesamt positiv. Zwei Wochen Gips, vier Wochen Schiene, zahlreiche Physio- und Krafteinheiten sowie viel Eigeninitiative beschleunigten die Genesung. „Ich habe viel für mich gemacht“, berichtet Vana. Mit verschiedenen Übungen arbeitete er daran, die Beweglichkeit des zuvor stillgelegten Arms zurückzugewinnen. „Auch wenn es wehtat. Es hat geholfen. Ich habe keine Schmerzen mehr.“ „Noch ist die Muskulatur nicht komplett zurück“ Bei 100 Prozent ist der zentrale Mittelfeldspieler zwar noch nicht angekommen. Mit behutsamen Steigerungen möchte sich der Sohn von Ex-Profi Thomas Vana Schritt für Schritt wieder an seine Topform aus dem Herbst herantasten. „Noch ist die Muskulatur nicht komplett zurück. Aber ich bin auf dem Weg dahin.“ Seit rund vier Wochen nimmt Vana nach zuvor individuellen Einheiten wieder vollständig am Mannschaftstraining teil. Vorsicht bleibt dennoch geboten. „Man kann natürlich nicht direkt voll reinstarten. Aber wir haben einen Plan und gehen es langsam ran.“