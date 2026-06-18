So jubelte der Duisburger FV über den Landesliga-Aufstieg

– Foto: Tristan Benten

Nach zwei Punkteteilungen zu Beginn der Relegationsrunde zur Landesliga musste am Mittwoch die Entscheidung in Duisburg fallen. Sie fiel - und wie! Der gastgebende Duisburger FV 08 setzte sich mit 6:3 gegen den OSV Meerbusch durch, für den das Scheitern nun eine zugegeben wirklich harte Nummer ist. Nicht nur, dass die Osterather nach dem Ligasieg gegen die Sportfreunde Neuwerk schon wie der sichere Meister aussahen - sie scheiterten nun zum zweiten Mal in Folge in der Relegation. Da darf man auch mal sagen: Kopf hoch, Jungs! Zumal die Gäste bis zur letzten Minute wirklich alles versucht haben. Das verdient Respekt.

Doch DFV-Trainer Mustafa Öztürk beunruhigte das in keiner Weise. Auf die Frage, was er in dem Moment gedacht habe, antwortete er nur. "Ich habe gedacht, dass noch immer alles gut ist. Es war klar, dass wir Tore schießen wollten, umso schwieriger wird es dann für den Gegner. Und dass wir offensiv stark sind, war uns schon bewusst, das weiß auch inzwischen jeder." Die Coolness sollte belohnt werden, denn die Duisburger glichen nach nur fünf weiteren Minuten aus, führten nach einer Viertelstunde, und legten nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich bis zur Pause noch zweimal nach. Nach dem 6:3 war am Ende nur noch grenzenloser Jubel.

Das alles konnte an diesem Abend aber nicht das Thema der Duisburger sein, die den Aufstieg am Mittwoch vor rund 1300 Zuschauern in der Grunewald-Kampfbahn ausgelassen feierten. Schon während des Spiels war die Stimmung besonders gewesen, auch wenn der Anfang für die Gastgeber keineswegs verheißungsvoll war. Denn nach rund 50 Sekunden hatte zunächst Marc Rommel die Meerbuscher in Führung gebracht.

"Dass es so ein torreiches Spiel wird, hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Aber wenn man die Saison generell betrachtet, haben wir oft so torreiche Spiele gehabt. Bei uns weiß man einfach nie, alles ist offen. Ich fand es geil, dass es so ein Spektakel war, auch für die Zuschauer. Und dass wir dann das bessere Ende für uns haben, war einfach nur überragend. Wir sind im Amateurfußball, da brauchen wir nicht defensiv stehen. Es soll allen Spaß machen, und ich denke, alle hatten Spaß", sagte Öztürk und fügte hinzu: "Dass wir aufgestiegen sind, ist einfach mega. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Truppe. Ich weiß, von wo wir kommen, was wir alles aufgebracht haben, um diese Truppe so aufzubauen."Wichtig ist ihm aber auch noch eine Hinzufügung. "Es war mir eine Ehre, das zusammen mit meinem gesamten Trainerteam mit der Mannschaft erreicht zu haben. Ich freue mich jetzt schon sehr auf die Zusammenarbeit in der neuen Saison."

Dass Öztürk gegen ein Uhr keinesfalls der letzte war, der die Anlage verließ, hatte einen guten Grund. Denn es ging gleich in die Flitterwochen, nachdem er in der vorigen Woche geheiratet hatte, ebenfalls auf der Platzanlage. Mehr Schönes kann in einer Woche Leben also kaum passieren.

Kilic: "Wichtig auch für den Stadtteil Hochfeld"

Glücklich zeigte sich auch der Sportliche Leiter Yüksel Kilic, für den der Aufstieg, die Rückkehr in die Landesliga nach 24 Jahren Abstinenz, der Erfolg harter Arbeit ist. "Ich weiß, mit welchem Etat wir hier arbeiten mussten, als ich vor zwei Jahren die Aufgabe hier im Verein übernommen habe. Wir haben uns diesen Erfolg hier Stück für Stück erarbeitet. Das ist wichtig für den Verein, aber auch für den Stadtteil Hochfeld." Kilic weiß aber auch, dass aus dem Jubel heraus die Arbeit für die neue Saison gleich fortgesetzt werden muss. Denn die Defensive des DFV dürfte für die neue Spielklasse ein Update noch gebrauchen können. Für die Fans wäre es natürlich ein fortdauerndes Spektakel, wenn künftig in jedem Heimspiel so viele Tore fallen, und der DFV immer ein Tor mehr erzielt als der Gegner.