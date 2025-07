Engin Kum ist der neue Trainer Türkgücü Ratingen. – Foto: CSV

So ist Türkgücü Ratingen ein Aufstiegskandidat Die Ratinger haben für die Kreisliga A ein namhaftes Offensiv-Duo und einen neuen Trainer verpflichtet.

In der kommenden Fußballsaison zählt Türkgücü Ratingen in der Kreisliga A zu den ganz heißen Titelfavoriten. Schon in der vergangenen Spielzeit gehörten die Cracks von der Schwarzbachstraße lange Zeit zum Kreis der Aufstiegsfavoriten, letztlich reichte es aber „nur“ zu Platz drei. Jetzt, in der Sommerpause, hat der rührige Vereinsboss Tuncer Tokat einiges am Kader verändert.

Vorne an in der Sportlichen Führung. Der bisherige Cheftrainer Tansu Tokmak, mit dem alle im Verein hochzufrieden waren, teilte mit, dass er sich bei Borussia Mönchengladbach einiges im Jugendbereich ausrechnet. Das hat aber nicht so richtig geklappt, nun ist er bei der SSVg Heiligenhaus in der Wuppertaler Kreisliga A Chefcoach..

Jedenfalls nahm Tokat mit dem Krefelder Engin Kum einen neuen Coach unter Vertrag. Der 38-Jährige war vorher sehr erfolgreich in der Jugendarbeit der SG Unterrath und hat auch schon gewisse Erfahrung im Seniorenbereich gesammelt. „Engin ist ein Top-Mann“, findet Tokat. „Wir haben ihn schon lange beobachtet. Großartig, dass es mit der Unterschrift geklappt hat.“ Der 53 Jahre alte Hotelbesitzer aus Alt-Eckamp ist aber auch voll des Lobes über Tansu Tokmak: „Wir kommen in der Türkei aus der gleichen Gegend, ich kenne auch dessen Eltern bestens. Wir bleiben beste Freunde.“ Aber etwas schmerzt den Vereinsboss, der in Ratingen durch seine lange aktive Fußballerzeit bestens bekannt ist: Ömer Simsek, der große Torjäger der vergangenen Saison, macht eine längere Pause. Eltern-Teilzeit ist angesagt, und die will der 35-Jährige in der türkischen Heimat verbringen. 33 Tore schoss der Routinier in der Vorsaison, sieben Assist kommen dazu. Es ist aber überhaupt nicht ausgeschlossen, dass Simsek in der Rückrunde wieder für Türkgücü auflaufen wird.