So ist Kreyers Knoten geplatzt bei Ratingen 04/19

Sven Kreyer geht voran bei Ratingen 04/19 – Foto: IMAGO/Fotostand

Die Zahl 19 steht für die bislang in dieser Saison der Oberliga absolvierten Spieltage und bei Ratingen 04/19 bei drei Akteuren auch für deren Einsätze: Torwart Marvin Gomoluch ist die klare Nummer eins, Bo Lasse Henrichs der nahezu unverzichtbare Rechtsverteidiger und Sven Kreyer der beste Scorer des Teams. Denn auch da steht bei ihm seit dem jüngsten Spitzenspiel beim SC St. Tönis (4:1) die 19: neun Vorlagen und zehn Saisontreffer hat er beisammen, er ist der viertbeste Schütze der Liga. Erfolgreicher als Torjäger der Ratinger ist nur Emre Demircan, der acht seiner 13 Saisontreffer per Elfmeter erzielt hat – Kreyer lieferte zehn Tore aus dem Spiel heraus.

Die Saison 2024/25 war indes für 04/19 insgesamt keine gute mit zwei entlassenen Trainern – Christian Dorda und Peter Radojeswki – und Tabellenplatz neun am Ende. Kreyer machte nur 17 Oberliga-Spiele, erzielte fünf Tore und bereitete eines vor. Der Körper streikte hin und wieder, sodass er sich Spielpraxis im Ratinger Bezirksliga-Team holen musste, für das er in zehn Spielen ebenfalls fünfmal traf und fünf Assists beisteuerte. In Summe eine unbefriedigende Saison für den Angreifer, der vielleicht mit den hohen Erwartungen, der Übertragung des Kapitänsamtes und auch der Umstellung vom Profi- zum Amateurfußballer überfrachtet worden war.

Überspitzt formuliert spielt der Ex-Profi jetzt die Saison, die man schon in der vergangenen von ihm erwartet hatte. Da war er als Kapitän von Rot-Weiß Oberhausen zu 04/19 gekommen mit diesen beeindruckenden Statistiken: Acht von 13 Spielzeiten in der Regionalliga für RWO, Viktoria Köln, Rot-Weiss Essen und die Reserve des VfL Bochum, für den er auch in der 2. Bundesliga stürmte und traf, hatte Kreyer mit einer zweistelligen Trefferquote beendet. Da sollte es eine Spielklasse tiefer doch ebenfalls gut werden.

Apfeld entgegnet: „Das kann sein, aber ich habe ihm nichts geschenkt. Sven hat sich das alles selber erarbeitet. Er hat es sehr gut gemacht und macht es gut – ich hoffe, dass es so weiterläuft, denn davon profitieren letztlich alle: Er, die Mannschaft, das Trainerteam, der Verein.“ Der erstmals in der Oberliga Herbstmeister wurde und mit sechs Punkten vor dem KFC Uerdingen an der Spitze steht. „Sven ist ein wichtiger Baustein in dieser Saison“, sagt Apfeld, wissend: „Wir haben aber auch andere Jungs wie Cem Sabanci oder Georgios Touloupis, die für die Position mit den Hufen scharren.“

Eine vorzeitige Trennung stand zeitweise im Raum, doch es folgte der 04/19-Neustart unter Damian Apfeld, der schon in der Vorbereitung auf die aktuelle Serie klarstellte: „Ich plane mit Sven Kreyer. Ich werde mich bestimmt nicht weigern, jemanden aufzustellen, der uns weiterbringt.“ Und da der Knoten nun geplatzt zu sein scheint, zahlt sich in dieser Saison das Vertrauen des Trainers in den 34-Jährigen aus.

Auf einen weiteren Stürmer müssen die Ratinger erst einmal wochenlang verzichten: Ali Hassan Hammoud. „Er hatte gedacht, es sei nur eine kleine Zerrung, aber dann musste er das erste Training nach Karneval direkt abbrechen. Er hatte jetzt eine MRT-Untersuchung, und wir haben nun die Gewissheit, dass es ein Muskelfaserriss ist. Damit fällt er vier bis sechs Wochen aus“, sagt Apfeld, dem auch weiterhin Linksverteidiger Jimmy Can Atila nicht zur Verfügung steht.

Apfeld hat großen Respekt vor Dingden

Beide verpassen demnach die Partie am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenelften SV Blau-Weiß Dingden. Der Aufsteiger mache es „für seine Möglichkeiten sehr, sehr gut“, urteilt Apfeld, der im regen Kontakt mit dem gegnerischen Trainer Sebastian Amendt ist: „Ich habe ihm schon meinen großen Respekt ausgedrückt vor der Leistung und was da abgerufen wird. Dingden ist sehr stabil gegen den Ball, sammelt fleißig Punkte und das mit einer gewissen Konstanz, vor der ich den Hut ziehe“, lobt der Ratinger Trainer den Kontrahenten aus Hamminkeln, der „auch das eine oder andere Team aus dem oberen Bereich der Tabelle geärgert hat. Ich hoffe nicht, dass wir der nächste davon sind.“

Zum Start ins Pflichtspieljahr 2026 hatte 04/19 zu Hause 1:2 gegen den VfB 03 Hilden verloren und Apfeld im Anschluss einerseits eine Reaktion seines Teams gefordert, andererseits auch angekündigt, eine neue Serie starten zu wollen. Es folgte das 4:1 in St. Tönis, zu dem Zeitpunkt Tabellenzweiter, und der 04/19-Chefcoach sagt nun mit Blick auf die folgenden Aufgaben in Dingden und dann zu Hause gegen die SpVg. Schonnebeck: „Eine Serie besteht ja nicht nur aus einem Spiel – das war eine gute Reaktion auf die Niederlage, aber wir müssen nachlegen. Ich hoffe, dass wir im zweiten Auswärtsspiel in Folge die nächsten drei Punkte holen, um dann mit noch breiterer Brust ins nächste Spitzenspiel gehen zu können.“

Gute Leistung der Ratinger im Testspiel

Um auch über die Karnevalspause im Rhythmus zu bleiben, hatte 04/19 am Freitag vor einer Woche ein Testspiel vereinbart gegen die SpVg. Solingen-Wald 03. Gegen den nominell sehr stark besetzten Bezirksligisten gab es einen 3:0 (1:0)-Erfolg. „Das war wirklich sehr, sehr gut – das kennt man ja so gar nicht von uns aus Testspielen“, sagt Apfeld schmunzelnd und ergänzt: „Junge Spieler wie Nolan Manassa oder Eleftherios Vasileiadis hatten einen guten Auftritt, alle konnten mindestens 45 Minuten spielen.“

So auch Kreyer, der nach der Pause kam und den Endstand erzielte. „Sven trifft und geht voran“, sagt sein Trainer, der betont: „Jeder muss aus seiner Rolle die bestmögliche Leistung bringen. Es geht bei ihm nicht nur um Tore, sondern auch darum, dass er Bälle festmacht und auflegt und wir damit Torchancen kreieren.“

Die Mischung stimmt bei 04/19

Ebenfalls wichtig: das Coaching auf dem Platz, das Apfeld bei Kreyer auch schon herausgestellt hat. Er erklärt: „Sven hat natürlich andere Aufgaben als ein Innenverteidiger und auch eine andere Perspektive auf das Spiel. Da geht es darum: Wann läuft man an, wann lässt man sich fallen, wann ändern wir was in gewissen Situationen? Dazu braucht man Spieler, die das auf dem Platz erkennen. Dazu gehören auch Emre Demircan oder im hinteren Bereich Gianluca Silberbach oder Almedin Gusic. Sven ist für den vorderen Bereich zuständig, und mit der Erfahrung, die er hat, ist das eine ganz andere Sache, als wenn wir vier 20-Jährige vorne drin hätten. Die Balance muss stimmen zwischen Hierarchie, Führungsspielern und jüngeren. Und da haben wir eine gute Mischung.“ Das haben die ersten 19 Spieltage bewiesen.