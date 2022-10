»So ist Fußball und das ist extrem bitter!«: Die Stimmen zum Spieltag

Der SV Wacker Burghausen (in weiß-schwarz) musste sich dem FC Pipinsried (in gelb-blau) mit 1:2 beugen. – Foto: Mike Megapix

Martin Demichelis (Cheftrainer FC Bayern München II): "Kompliment an den 1. FC Nürnberg. Sie haben eine richtig gute Mannschaft mit vielen interessanten Spielern. Die hätten wir eigentlich auch, aber wir waren heute defensiv einfach nicht auf der Höhe und in manchen Situationen etwas unglücklich. Deswegen haben wir heute verloren." Cristian Fiel (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II): "Wir wussten was hier und heute auf uns zukommt. Ich genieße diesen Fußball, den diese Mannschaft spielt. Dennoch wollten wir es ihnen so schwer wie möglich machen und unseren eigenen Fußball auf den Platz bringen. Und ich glaube, als Zuschauer fährt man heute nach Hause und ist sehr zufrieden, weil man richtig guten Fußball gesehen hat."

Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen): "Wir wussten natürlich um die Schwere der Aufgabe. Türkgücü ist eine sehr gute Mannschaft und dennoch haben wir uns sehr viel vorgenommen. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir es echt gut gemacht und trotzdem müssen wir uns vorwerfen, dass wir einige Umschaltsituationen nicht sauber fertig gespielt haben. Da haben wir es vielleicht schon verpasst das 2:0 nachzulegen. Insgesamt ein riesen Kompliment an die Mannschaft, weil wir hinten raus alles investiert haben, um die Null zu halten und kurz vor Schluss konnten wir auch noch den entscheidenden Konter setzen. Von dem her sind wir mit dem Spielausgang und der Tatsache, dass wir die drei Punkte eingefahren haben, sehr zufrieden." Alper Kayabunar (Cheftrainer Türkgücü München): "Es liegt in meinen Augen daran, dass wir die erste halbe Stunde eigentlich komplett verschlafen haben. Das 1:0 ist neben vielen individuellen Fehlern natürlich sehr bitter für uns. Ab der 30. Minute haben wir es dann besser gemacht und hatten zwei riesen Möglichkeiten auf den Ausgleich. Nach der Pause haben wir dann wirklich alles investiert und bekommen, als wir eigentlich schon alles nach vorne geschmissen haben, wieder ein ganz blödes Gegentor. Insgesamt war es ein guter Kampf beider Mannschaften."

Tobias Strobl (Cheftrainer FC Augsburg II): "Das ganze Spiel war eigentlich sehr emotionsgeladen. Man merkt einfach, dass es jetzt immer mehr um etwas geht, sich die Mannschaften in den jeweiligen Tabellenregionen angesiedelt haben und jeder in den nächsten Wochen da unten rausklettern will. Diesen Teamzusammenhalt und diese Mentalität müssen wir bis zum Ende des Jahres beibehalten. Aber dennoch wissen wir, dass wir uns mit dem Ball weiter steigern müssen." Christoph Hasselmeier (Cheftrainer SpVgg Ansbach): "Die Jungs haben sich 90 Minuten den Arsch aufgerissen und dass es dann den Lucky Punch gegen uns gibt, trifft uns heute hart. Hier in Augsburg, die in den letzten Wochen sehr viele Punkte geholt haben, mit der Art und Weise zu spielen stimmt mich positiv. Wir werden am nächsten Samstag gegen Heimstetten antworten!"

Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing): "Ich denke, dass wir heute spielerisch nicht unsere beste Leistung gezeigt haben. Es war bei diesen Platzverhältnissen wirklich sehr schwierig und wir mussten viel mit langen Bällen agieren. Das war allerdings heute nicht das Wichtigste, denn wir wollten gegen einen direkten Mitkonkurrenten die drei Punkte sammeln und vor allem auswärts endlich Mal wieder den Dreier mitnehmen."

Christian Gmünder (Cheftrainer 1. FC Schweinfurt 05): "Wir sind nicht gut in's Spiel gekommen und hatten defensiv zwei Mal riesen Glück. Auch wenn wir in der Folge dann besser reingekommen sind und mehr Spielanteile hatten, war nach diesen ersten zwei Aktionen heute eine gewisse Verunsicherung zu spüren. Das 0:1 zur Pause war natürlich auch nicht optimal, auch wenn wir kurz nach der Halbzeit direkt ausgleichen konnten und weitere gute Chancen hatten. Wir waren zu diesem Zeitpunkt so etwas am Drücker, aber bis zum Ende leider nicht mehr endgültig konsequent vor dem Tor." Jochen Seitz (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg): "Es war ein emotionales Derby, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten. Es ging rauf und runter mit vielen Chancen hüben wie drüben. Von dem her bin ich mir sicher, dass es vor allem auch den Zuschauern Spaß gemacht hat zuzuschauen. Insgesamt sind wir zufrieden mit einem Punkt, es hätten aber auch drei sein können."

Victor Kleinhenz (Cheftrainer TSV Aubstadt): "Sehr enttäuschend heute, weil diese Niederlage absolut unnötig war. Ich habe uns in vielen Bereichen mindestens auf Augenhöhe gesehen. Wir hatten sechs ganz klare Torchancen, eine davon direkt in der ersten Minute und wenn wir die gemacht hätten, dann wäre das Spiel definitiv ganz anders gelaufen. Dass Würzburg eine Menge Qualität besitzt und in diesen Phasen des Spiels dann sehr dominant auftritt, steht außer Frage. Aber das Ergebnis ist zu hoch, denn der Gegner war brutal effektiv. Das ist am Ende vielleicht auch der Grund, warum wir eine gute Regionalliga-Mannschaft sind, aber noch keine sehr gute. Da haben wir Arbeit vor uns und die werden wir angehen." Marco Wildersinn (Cheftrainer FC Würzburger Kickers): "Wir sind sehr glücklich, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Am Ende natürlich souverän, auch wenn es über weite Strecken des Spiels sehr ausgeglichen war. Aubstadt hatte große Chancen, die sie nicht nutzen konnten. Wir hingegen haben sie genutzt, weswegen am Ende ein 3:0-Erfolg für uns zu Buche steht. Darüber können wir uns sehr freuen!"

Marcel Thallinger (Cheftrainer TSV Buchbach): "Leider Gottes konnten wir keine drei Punkte einfahren, was eigentlich unser Ziel war. Wir haben sehr viele Chancen liegen gelassen, waren meines Erachtens die deutlich bessere sowie spielbestimmende Mannschaft und haben eigentlich nur auf ein Tor gespielt. Wenn man selbst die Kisten nicht macht, das ist eine alte Fußballweisheit, dann macht sie eben der Gegner. Und genau so war es heute letzten Ende leider. Das ist sehr schade und jetzt müssen wir in den nächsten Wochen bei den Großen etwas holen!" Josef Eibl (Cheftrainer DJK Vilzing): "Es ist genauso gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Es war ein Kampfspiel von der ersten bis zur letzten Minute. Wir haben genau diesen Kampf angenommen und deswegen dieses Spiel auch gewonnen. Wir mussten dennoch einige Situationen überstehen, in denen wir ordentlich Glück hatten. Auch der Treffer zum 1:0 entstand aus einer etwas glücklichen Situation. Doch genau dieses Quäntchen Glück hat uns in den letzten Wochen gefehlt - heute haben wir es uns erarbeitet und am Ende auch verdient. Ich muss die Jungs dafür loben, was sie heute abgerissen haben. Es ist nicht einfach in Buchbach zu gewinnen und wir haben es heute durch extreme Leidenschaft geschafft!"

Martin Weng (Cheftrainer TSV Rain): "Wir sind in der ersten Halbzeit gar nicht gut in's Spiel gekommen, hatten viel zu viel Respekt und waren ein Stück weit zu passiv. Auch die zweiten Bälle konnten wir nicht für uns gewinnen, weswegen wir eigentlich immer wieder hinterhergelaufen sind. Zur Pause haben wir ein, zwei Anpassungen getroffen und dann wurde es auch immer besser. Vor allem aufgrund der Leistung in der zweiten Halbzeit am Ende ein verdienter Punktgewinn." Thomas Kasparetti (Co-Trainer SpVgg Unterhaching): "Grundsätzlich waren wir heute gut im Spiel und haben auch früh in der ersten Halbzeit direkt zuschlagen können. Ich glaube, wenn man das Spiel kurz zusammenfassen möchte, dann ist es so, dass wir den nächsten Entwicklungsschritt machen müssen und da geht es darum, dass wir schneller den Sack zumachen. Wir hatten ja die Chancen dafür und dann ist es in der Regionalliga Bayern immer möglich Punkte zu lassen - egal ob zu Hause oder auswärts."

Christoph Schmitt (Cheftrainer SV Heimstetten): "Das Fazit zum Spiel ist relativ einfach. Es hat eine sehr grüne gegen eine richtig clevere Regionalliga-Mannschaft gespielt und folgerichtig auch relativ deutlich auf die Mütze bekommen." Markus Mattes (Cheftrainer VfB Eichstätt): "Wir haben eine gute Leistung auf den Platz gebracht und auch verdient gewonnen. Wir haben extrem viel Druck auf den Gegner bekommen und ihn eigentlich immer beschäftigt. Wenn man etwas kritisieren will, dann, dass dieses Spiel zur Halbzeit nicht mehr offen sein darf. Doch wenn man das Spiel am Ende des Tages gewinnt, dann kann man damit leben. Wir befinden uns gerade in einer schönen Phase und die versuchen wir jetzt natürlich so lange wie möglich andauern zu lassen."