„So ist Fußball" – Bad Heilbrunn verspielt in Pullach spät den Sieg Dramatik in der Nachspielzeit von Nick Scheder · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Maxi Specker vs Max Panholzer (blau) Habach Heilbrunn Bezirksliga 2025 – Foto: Oliver Rabuser

Eine Minute vor Schluss führte Bad Heilbrunn noch komfortabel. Dann kam es in Pullach zum dramatischen Doppelschlag der Gastgeber. Die Entscheidung um den Klassenerhalt ist vertagt.

Saisonziel geschafft. Der Klassenerhalt scheinbar in der Tasche. Eine Minute vor Schluss lagen die Fußballer des SV Bad Heilbrunn beim SV Pullach komfortabel mit 2:0 vorn. Die drei Punkte würden reichen, um die Abstiegsrelegation endgültig abzuwenden. „Wir haben gut gespielt, haben alles wegverteidigt“, sagt Trainer Walter Lang. Doch dann: Die Hintermannschaft nicht richtig gestaffelt, Sanntino Pandza zieht von halbrechts ab, 1:2. Und in der Nachspielzeit kommt es noch schlimmer. Philipp Reisinger zieht aus 30 Metern ab, der Sonntagsschuss landet genau im Eck zum 2:2 (2:0)-Endstand. Der verbleibende Punkt könnte durchaus weiterhelfen, je nachdem, wie Geiselbullach oder Raisting die nächsten Spiele bestreiten. Doch mit dem einen Zähler könnte es dennoch auf ein Entscheidungsspiel gegen Geiselbullach herauslaufen. „So ist Fußball“, sagt Lang. Er wechselte kurz vor Schluss den gut aufgelegten Jonas Gall sowie Torschützen Max Specker aus. Brachte Tobias Bauer und Sebastian Rösch und zuvor schon Dominik Hoch für den starken, aber blaugelaufenen Sebastian Ammer. „Aber das war nicht der Grund, wir haben einfach in den zwei Situationen Pech gehabt, kurz vor dem Ziel, aber so ist Fußball.“