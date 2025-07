So ist die Lage in der Fußball-Kreisoberliga West

Wetzlar/Dillenburg . Als diese Redaktion eine Geschichte über Dominique Haas und seine Arbeit beim diesjährigen Hessentag in Bad Vilbel schrieb, ging es natürlich auch kurz um die bevorstehende Saison in der Fußball-Kreisoberliga West. Dominique Haas sagte damals: „An der Spitze könnte es einsam werden. Im Mittelfeld hingegen gemütlich.“ Eine interessante These des Trainers des TuSpo Beilstein. Doch liegt er damit auch richtig? Durchaus, wie die Analyse dieser Redaktion zeigt.