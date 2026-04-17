So ist die Lage in den Heinsberger B-Ligen

Einsam und allein zieht der SV Adler Effeld in der B-Liga Heinsberg, Staffel 1, seine Bahnen an der Tabellenspitze: Mit 17 Punkten Vorsprung führt der Klub aus Wassenberg die Liga an, wird also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der nächsten Saison nach dann 14 Jahren in unteren Ligen ins Kreisoberhaus zurückkehren.
Doch auch die dahinter platzierten SC Wegberg, Viktoria Kleingladbach (die steht relativ hinter Effeld sogar am besten da), SV Klinkum und TuS Jahn Hilfarth dürfen sich im ersten Jahr nach der B-Liga-Reform mit nur noch zwei Staffeln Hoffnungen machen, ebenfalls das Ticket für die A-Liga zu lösen. Im günstigsten Fall könnte sogar auch noch ein Tabellendritter aufsteigen.
Fakt ist zunächst, dass es am Mittelrhein grundsätzlich in diesem Jahr mehr Aufsteiger geben wird. Das liegt daran, dass aller Voraussicht nach kein Mittelrhein-Klub aus der Regionalliga absteigt. Der Bonner SC und die U21 des 1. FC Köln haben aktuell nämlich satte 14 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den zurzeit der Wuppertaler SV einnimmt.
Und da mit Sicherheit ein Mittelrheinligist in die Regionalliga aufsteigen wird (das Führungsquartett hat sich komplett für die 4. Liga beworben), werden nicht nur die Meister der beiden Landesliga-Staffeln aufsteigen, sondern auch gleich beide Vizemeister. Dadurch wird ein Platz mehr in der Landesliga frei, sodass gleich drei Vizemeister der vier Bezirksliga-Staffeln über die Quotientenregel ebenfalls noch in die Landesliga aufsteigen.
Wodurch wiederum ein Platz mehr in den Bezirksligen frei wird. Vier der neun Vizemeister aus den A-Ligen werden daher ebenfalls noch in die Bezirksliga aufsteigen – und das Sahnehäubchen: Es könnten sogar sechs werden. Das hat mit dem 1. FC Düren und dem SV Eintracht Hohkeppel zu tun. Beide spielten in dieser Saison mit ihren zweiten Mannschaften formell in der Landesliga – der eine in Staffel 1, der andere in Staffel 2. Während Düren jedoch von vornherein nicht antrat, zog Hohkeppel seine Reserve im Winter zurück. Es bleibt von daher abzuwarten, was diese beiden Klubs nun machen: Nehmen sie in der nächsten Saison ihr Startrecht in der Bezirksliga wahr – oder nicht? Sollte Letzteres der Fall sein, erhöht sich der Aufstieg aus den A-Ligen eben um einen oder sogar zwei Klubs.
Und das könnte dann eben auch Auswirkungen auf die hiesige B-Liga haben. Denn aktuell wäre der Heinsberger Zweite nicht bei den vier Vereinen, die über die Quotientenregel zusätzlich das Bezirksliga-Ticket lösen würden – Union Würm/Lindern rangiert mit 44 Punkten aus 20 Spielen und einem daraus resultierenden Quotienten von genau 2,2 aktuell auf Rang fünf im Tableau der A-Liga-Zweiten, ist damit also quasi Erster der „Warteliste“.
Sollte der Heinsberger A-Liga-Vizemeister am Ende aber aufsteigen und maximal ein „Heinsberger“ Klub aus der Bezirksliga absteigen, würde es vier Aufsteiger aus den beiden B-Ligen geben – beide Vizemeister dürften sich dann also freuen.
Akut abstiegsgefährdet ist in der Bezirksliga aktuell der SV Niersquelle Kuckum. Der Aufsteiger ist zurzeit sieben Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Sollte der SV wirklich absteigen und nur der A-Liga-Meister in die Bezirksliga aufsteigen, würde es folglich nur drei Aufsteiger aus den zwei B-Ligen geben. Achtung: In diesem Fall würde der dritte Aufsteiger nicht durch die Quotientenregelung ermittelt, sondern in einem Entscheidungsspiel auf neutralem Platz zwischen den beiden Vizemeistern.
Und umgekehrt sieht der Optimalfall so aus: Sowohl Kuckum als auch der ebenfalls noch gefährdete SC 09 Erkelenz halten in der Bezirksliga die Klasse – und der Heinsberger Vizemeister steigt über die Quotientenregelung ebenfalls noch in die Bezirksliga auf. Um das 16er-Feld in der A-Liga vollzubekommen, würde es dann eben sogar einen fünften Aufsteiger aus den B-Ligen geben. Den würden die beiden Tabellendritten in einem Entscheidungsspiel ermitteln.
Fazit: Viele Konstellationen sind denkbar – Kleingladbach, Wegberg, Hilfarth und Klinkum dürften daher auch sehr interessiert verfolgen, wie es mit den Reserven in Düren und Hohkeppel weitergeht.