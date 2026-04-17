So ist die Lage in den Heinsberger B-Ligen Kreisliga B: Da wohl kein Mittelrheinliga-Klub aus der Regionalliga absteigt, wird es vermehrte Aufstiege aus den Klassen darunter geben. Davon könnten auch die Heinsberger B-Ligisten profitieren. Welche Rolle dabei zwei Zweitvertretungen spielen, die aktuell gar nicht mehr antreten. von Mario Emonds · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Adler Effeld steht an der Spitze – Foto: Eric Hermanns

Einsam und allein zieht der SV Adler Effeld in der B-Liga Heinsberg, Staffel 1, seine Bahnen an der Tabellenspitze: Mit 17 Punkten Vorsprung führt der Klub aus Wassenberg die Liga an, wird also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der nächsten Saison nach dann 14 Jahren in unteren Ligen ins Kreisoberhaus zurückkehren.

Keine Mittelrhein-Absteiger aus der Regionalliga Doch auch die dahinter platzierten SC Wegberg, Viktoria Kleingladbach (die steht relativ hinter Effeld sogar am besten da), SV Klinkum und TuS Jahn Hilfarth dürfen sich im ersten Jahr nach der B-Liga-Reform mit nur noch zwei Staffeln Hoffnungen machen, ebenfalls das Ticket für die A-Liga zu lösen. Im günstigsten Fall könnte sogar auch noch ein Tabellendritter aufsteigen. Fakt ist zunächst, dass es am Mittelrhein grundsätzlich in diesem Jahr mehr Aufsteiger geben wird. Das liegt daran, dass aller Voraussicht nach kein Mittelrhein-Klub aus der Regionalliga absteigt. Der Bonner SC und die U21 des 1. FC Köln haben aktuell nämlich satte 14 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den zurzeit der Wuppertaler SV einnimmt.

Und da mit Sicherheit ein Mittelrheinligist in die Regionalliga aufsteigen wird (das Führungsquartett hat sich komplett für die 4. Liga beworben), werden nicht nur die Meister der beiden Landesliga-Staffeln aufsteigen, sondern auch gleich beide Vizemeister. Dadurch wird ein Platz mehr in der Landesliga frei, sodass gleich drei Vizemeister der vier Bezirksliga-Staffeln über die Quotientenregel ebenfalls noch in die Landesliga aufsteigen. Blick auf Reserve aus Hohkeppel und Düren Wodurch wiederum ein Platz mehr in den Bezirksligen frei wird. Vier der neun Vizemeister aus den A-Ligen werden daher ebenfalls noch in die Bezirksliga aufsteigen – und das Sahnehäubchen: Es könnten sogar sechs werden. Das hat mit dem 1. FC Düren und dem SV Eintracht Hohkeppel zu tun. Beide spielten in dieser Saison mit ihren zweiten Mannschaften formell in der Landesliga – der eine in Staffel 1, der andere in Staffel 2. Während Düren jedoch von vornherein nicht antrat, zog Hohkeppel seine Reserve im Winter zurück. Es bleibt von daher abzuwarten, was diese beiden Klubs nun machen: Nehmen sie in der nächsten Saison ihr Startrecht in der Bezirksliga wahr – oder nicht? Sollte Letzteres der Fall sein, erhöht sich der Aufstieg aus den A-Ligen eben um einen oder sogar zwei Klubs.