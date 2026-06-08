So ist die Konstellation vor dem Verbandsliga-Relegationsfinale

Der SVW um Kapitän Tim Maurer (links) braucht einen Sieg mit drei Toren Differenz, um drinzubleiben. TuRa Niederhöchstadt mit Deniz Krebs hat die klar bessere Ausgangsposition. – Foto: Lorenz, rscp

Das 1:2 bei der SG Kinzenbach war der nächste Tiefschlag einer ohnehin besorgniserregenden Rückrunde des SV Wiesbaden - die nun am kommenden Mittwoch im Super-GAU, nämlich dem Abstieg in die Gruppenliga, enden könnte. Doch noch besteht, trotz der Niederlage Hoffnung auf den Klassenerhalt. Oder zumindest die rechnerische Chance, im Heimspiel gegen TuRa Niederhöchstadt doch noch die Liga zu halten. Wir haben für euch die Konstellationen mal durchgerechnet. Zwei Dinge sind zumindest seit Sonntag klar.

Durch den verpassten Hessenliga-Aufstieg der TuS Hornau (zum Bericht) kommt es nicht zur Konstellation, dass auch der Zweitplatzierte der Relegations-Dreierrunde der Verbandsliga zugeordnet wird. Das bestätigt uns Klassenleiter Dirk Webert auf Anfrage. Somit gilt: Nur der Erste steigt auf.

Nach der 3:7-Klatsche aus dem ersten Spiel war der 2:1-Erfolg für die SG Kinzenbach zu wenig. Der Aufstieg der SG Kinzenbach ist nicht mehr möglich, denn es gibt keine realistische Konstellation, wie der Dritte der Gruppenliga-Marburg das Dreier-Tableau noch auf dem ersten Platz beenden könnte.

Ins Finale geht TuRa Niederhöchstadt mit der besten Ausgangsposition: Drei Punkte und ein Torverhältnis von 7:3 stehen zu Buche. Beim SVW sind es derzeit 0 Punkte und 1:2 Tore. Folglich gilt:

Der TuRa Niederhöchstadt steigt in die Verbandsliga auf, wenn...