So ist die Konstellation vor dem Relegationsfinale zur Kreisoberliga SSV Raunheim oder Spvgg. Seeheim-Jugenheim: Spannung vor dem dritten Spiel der KOL-Relegation +++ Sogar ein Entscheidungsspiel könnte herangezogen werden von Philipp Durillo · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Wer löst das letzte Kreisoberliga-Ticket: Die SSV Raunheim (links) oder die Spvgg. Seeheim-Jugenheim? – Foto: Claus, Affeldt

Erst nach der regulären Saison durch ein Urteil des HFV-Verbandsgerichts als Vizemeister bestätigt, hat die SSV Raunheim nun gute Chancen, in die Kreisoberliga aufzusteigen. Problem dabei: Sie kann nur zuschauen und muss auf Schützenhilfe des Teams hoffen, das selbst gar keine Chance mehr hat, aufzusteigen. All das sind Zutaten für ein packendes Finale, wenn am Donnerstag (19 Uhr) der FC Ober-Ramstadt die Spvgg. Seeheim-Jugenheim empfängt. Wir haben für euch nochmal die Konstellationen aufgeschrieben vor der Partie.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Fakt ist: Entweder die Spvgg. Seeheim-Jugenheim steigt auf ODER die SSV Raunheim. Denn: Nur der Erste der Dreierrunde wird in der kommenden Saison der Kreisoberliga zugeordnet, selbst wenn der SV Hahn am Mittwochabend den Aufstieg in die Gruppenliga packen sollte. Da Ober-Ramstadt bereits vier Punkte weniger als Raunheim hat, könnte der FCO selbst bei einem Sieg nicht mehr Erster werden und wird demnach auch kommende Saison A-Liga spielen.