 2026-06-09T05:59:15.975Z

Relegation

So ist die Konstellation vor dem Relegationsfinale zur Kreisoberliga

SSV Raunheim oder Spvgg. Seeheim-Jugenheim: Spannung vor dem dritten Spiel der KOL-Relegation +++ Sogar ein Entscheidungsspiel könnte herangezogen werden

von Philipp Durillo · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Wer löst das letzte Kreisoberliga-Ticket: Die SSV Raunheim (links) oder die Spvgg. Seeheim-Jugenheim?
Wer löst das letzte Kreisoberliga-Ticket: Die SSV Raunheim (links) oder die Spvgg. Seeheim-Jugenheim? – Foto: Claus, Affeldt

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Relegation KOL DA/GG
SSV Raunheim
Seeheim-Jug.
Ober-Ramst.

Erst nach der regulären Saison durch ein Urteil des HFV-Verbandsgerichts als Vizemeister bestätigt, hat die SSV Raunheim nun gute Chancen, in die Kreisoberliga aufzusteigen. Problem dabei: Sie kann nur zuschauen und muss auf Schützenhilfe des Teams hoffen, das selbst gar keine Chance mehr hat, aufzusteigen. All das sind Zutaten für ein packendes Finale, wenn am Donnerstag (19 Uhr) der FC Ober-Ramstadt die Spvgg. Seeheim-Jugenheim empfängt. Wir haben für euch nochmal die Konstellationen aufgeschrieben vor der Partie.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Fakt ist: Entweder die Spvgg. Seeheim-Jugenheim steigt auf ODER die SSV Raunheim. Denn: Nur der Erste der Dreierrunde wird in der kommenden Saison der Kreisoberliga zugeordnet, selbst wenn der SV Hahn am Mittwochabend den Aufstieg in die Gruppenliga packen sollte. Da Ober-Ramstadt bereits vier Punkte weniger als Raunheim hat, könnte der FCO selbst bei einem Sieg nicht mehr Erster werden und wird demnach auch kommende Saison A-Liga spielen.

Entscheidungsspiel möglich

Gewinnt die Spvgg. Seeheim-Jugenheim mit 4:2 wären Raunheim und die Spvgg. punkt- und torgleich und hätten außerdem den direkten Vergleich Unentschieden. Dann würde es gemäß den Verbandsregeln zu einem Entscheidungsspiel kommen.

Do., 04.06.2026, 17:00 Uhr
Spvgg. Seeheim-Jugenheim
Spvgg. Seeheim-JugenheimSeeheim-Jug.
SSV Raunheim
SSV RaunheimSSV Raunheim
0
0
Abpfiff

So., 07.06.2026, 18:00 Uhr
SSV Raunheim
SSV RaunheimSSV Raunheim
FC Ober-Ramstadt
FC Ober-RamstadtOber-Ramst.
4
2

Do., 11.06.2026, 00:00 Uhr
FC Ober-Ramstadt
FC Ober-RamstadtOber-Ramst.
Spvgg. Seeheim-Jugenheim
Spvgg. Seeheim-JugenheimSeeheim-Jug.
00:00

Das bedeutet also:

Die Spvgg. Seeheim-Jugenheim steigt auf, wenn...

  • ...sie mit mindestens drei Toren Unterschied gegen den FC Ober-Ramstadt gewinnt.
  • ...sie mit zwei Toren Unterschied gewinnt und das Spiel 5:3, 6:4, 7:5 etc. ausgeht

Die SSV Raunheim steigt auf, wenn...

  • ...Seeheim-Jugenheim gegen Ober-Ramstadt verliert.
  • ...Seeheim-Jugenheim gegen Ober-Ramstadt Unentschieden spielt.
  • ...Seeheim-Jugenheim gegen Ober-Ramstadt mit einem Tor gewinnt.
  • ...Seeheim-Jugenheim gegen Ober-Ramstadt mit 2:0 oder 3:1 gewinnt.