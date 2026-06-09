So ist die Konstellation vor dem Relegationsfinale zur Kreisoberliga

Erst nach der regulären Saison durch ein Urteil des HFV-Verbandsgerichts als Vizemeister bestätigt, hat die SSV Raunheim nun gute Chancen, in die Kreisoberliga aufzusteigen. Problem dabei: Sie kann nur zuschauen und muss auf Schützenhilfe des Teams hoffen, das selbst gar keine Chance mehr hat, aufzusteigen. All das sind Zutaten für ein packendes Finale, wenn am Donnerstag (19 Uhr) der FC Ober-Ramstadt die Spvgg. Seeheim-Jugenheim empfängt. Wir haben für euch nochmal die Konstellationen aufgeschrieben vor der Partie.
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Fakt ist: Entweder die Spvgg. Seeheim-Jugenheim steigt auf ODER die SSV Raunheim. Denn: Nur der Erste der Dreierrunde wird in der kommenden Saison der Kreisoberliga zugeordnet, selbst wenn der SV Hahn am Mittwochabend den Aufstieg in die Gruppenliga packen sollte. Da Ober-Ramstadt bereits vier Punkte weniger als Raunheim hat, könnte der FCO selbst bei einem Sieg nicht mehr Erster werden und wird demnach auch kommende Saison A-Liga spielen.
Entscheidungsspiel möglich
Gewinnt die Spvgg. Seeheim-Jugenheim mit 4:2 wären Raunheim und die Spvgg. punkt- und torgleich und hätten außerdem den direkten Vergleich Unentschieden. Dann würde es gemäß den Verbandsregeln zu einem Entscheidungsspiel kommen.
Das bedeutet also:
Die Spvgg. Seeheim-Jugenheim steigt auf, wenn...
Die SSV Raunheim steigt auf, wenn...