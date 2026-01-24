 2026-01-20T07:14:11.657Z

Ligabericht
Der SC Waldgirmes jubelt – in dieser Saison aber noch nicht allzu oft: Das soll beim Fußball-Hessenligisten nach der Winterpause besser werden. (Archivfoto) © PeB
So ist die Hinserie für den SC Waldgirmes gelaufen

Teaser HL: +++ Der SC Waldgirmes kämpft um den Hessenliga-Klassenerhalt. Defensive Stabilität und Teamgeist machen Hoffnung – das Hammerprogramm nach der Pause verlangt eine Weiterentwicklung +++

Lahnau-Waldgirmes . „Das wird die stärkste Hessenligasaison seit vielen Jahren. Wir können den Klassenerhalt nur schaffen, wenn wir immer 100 Prozent auf den Platz bringen“, hatte Björn Velten, der Sportliche Leiter des SC Waldgirmes, vor der Runde prognostiziert. Und er sollte Recht behalten. Die Klasse selbst ist so attraktiv, ausgeglichen und spannend wie schon lange nicht mehr. Und trotz einiger enttäuschender Vorstellungen ist für die Fußballer aus Lahnau der Klassenerhalt mit zwei Nachholspielen in der Hinterhand weiter realistisch. Derzeit stehen sie mit 19 Punkten auf Tabellenplatz 16.

