So ist die Hinserie für den SC Waldgirmes gelaufen

Lahnau-Waldgirmes . „Das wird die stärkste Hessenligasaison seit vielen Jahren. Wir können den Klassenerhalt nur schaffen, wenn wir immer 100 Prozent auf den Platz bringen“, hatte Björn Velten, der Sportliche Leiter des SC Waldgirmes, vor der Runde prognostiziert. Und er sollte Recht behalten. Die Klasse selbst ist so attraktiv, ausgeglichen und spannend wie schon lange nicht mehr. Und trotz einiger enttäuschender Vorstellungen ist für die Fußballer aus Lahnau der Klassenerhalt mit zwei Nachholspielen in der Hinterhand weiter realistisch. Derzeit stehen sie mit 19 Punkten auf Tabellenplatz 16.