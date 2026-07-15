So ist der Wiesbadener Jugendfußball kommende Saison aufgestellt

Folgende Nachricht hat unsere Redaktion vom Kreisfußballausschuss Wiesbaden erreicht.
Traditionell traf sich der Wiesbadener Kreisjugendfußballausschuss (KJA) in der Sommerpause, um die kommende Runde zu planen. Die Pessimisten würden nun sagen: „Oh je, was kommt da auf uns zu“. Die Optimisten, und davon gibt es viele im KFA, freuen sich einfach über den weiterhin anhaltenden Zuwachs im Wiesbadener Jugendfußball.
Sage und schreibe 412 Mannschaften/Teams sind für die Saison gemeldet. Die Unterscheidung Mannschaften/Teams beruht darauf, da bei den allerjüngsten Kickern im Modus 3-3, 4-4 und 5-5 gespielt wird, so dass dort keine Mannschaftsstärken gegeneinander antreten.
Ein Blick auf die Zahlen der einzelnen Altersklassen verdeutlicht, das nicht nur Quantität sondern auch viel Qualität im Wiesbadener Jugendfußball vorhanden ist.
Unter den 17 A-Junioren-Mannschaften befinden sich in der Hessen- und Verbandsliga jeweils ein Team des FV Biebrich 02, was deren Qualität in der Jugendarbeit einmal mehr unterstreicht. Hinzu kommen noch vier Gruppenligisten und elf Kreisligisten.
Ein wenig einfacher gestaltet sich die Aufteilung bei den 27 B-Junioren-Mannschaften: Sechs Team vertreten die Wiesbadener Farben in der Region Wiesbaden auf Gruppenligaebene, 21 Teams auf Kreisebene.
Immer jünger, immer mehr
Bereits 42 Mannschaften gibt bei den C-Junioren zu verteilen.
Hier stellt der FV Biebrich 02 ein Team in der Verbandsliga. Hinzu kommen vier Gruppenligisten und 37 Kreisligisten. Nochmal 30 Mannschaften mehr sind bei den D-Junioren zuhause. Die 72 Mannschaften verteilen sich auf drei Gruppenligisten und 69 Kreisligisten. Bei den E-Junioren werden 71 Mannschaften versuchen, das Runde in das Eckige zu bekommen.
Praktisch ein Remis liegt bei den F-Junioren vor. So haben sich sowohl 46 Teams für die Spielform 5 gegen 5 sowie die gleiche Teamanzahl für die Spielform 4 gegen 4 entschieden.
Bei den G-Junioren werden sich 71 Teams in der Spielform 3 gegen 3 ausprobieren.
Bei den Mädchenmannschaften meldet der Jugendausschuß 20 Mannschaften.
Trotz der riesigen Anzahl von Mannschaften und der Schwierigkeit der Doppelbelegungen von Sportplätzen geht Wiesbadens Kreisjugendwart Siegfried Maurer bestens gelaunt in die neue Saison.
Grund für das sonnige Gemüt: Der Kreis Wiesbaden gehört nach den Kreisen Frankfurt und Main-Taunus inzwischen zu den TOP-3-Kreisen in Hessen. Und zur Bewältigung der damit verbundenen Aufgaben kann er auf ein hochmotiviertes, ehrenamtliches KJA-Team bauen. Jörg Kettelhöhn, seines Zeichens auch Wiesbadens DFB-NET-Administrator deckt alle Klassenleitertätigkeiten der A-C-Junioren-Kreisligen und -klassen ab. Die D-Junioren befinden sich bei Stefan Sachse in bester Obhut, während bei Tanja Seidler alle Fäden im E-Junioren-Fußball zusammenlaufen.
Die unterschiedlichen Spielformen der F- und G-Junioren organisiert Uook Kim. Der
Mädchenfußball befindet sich weiterhin in den Händen von Thomas Engert, während sich Moustapha Koury bevorzugt um alle Belange der Hallenrunde kümmert. Ebenso weiterhin mit im Boot sind die Beisitzer Kurt Sperle sowie und Rainer und Gitta König.