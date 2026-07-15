So ist der Wiesbadener Jugendfußball kommende Saison aufgestellt Wie Kreisjugendwart Siggi Maurer auf die anstehende Runde blickt +++ 412 Mannschaften bzw. Teams sind gemeldet von Michael Kreppel/KFA Wiesbaden · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Wiesbaden hat auch einige Teams überregional vertreten, wie beispielsweise in der Vorsaison Germania und Kastel 46 in der B-Junioren-Gruppenliga. – Foto: Norbert Kaus (Archiv)

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Traditionell traf sich der Wiesbadener Kreisjugendfußballausschuss (KJA) in der Sommerpause, um die kommende Runde zu planen. Die Pessimisten würden nun sagen: „Oh je, was kommt da auf uns zu“. Die Optimisten, und davon gibt es viele im KFA, freuen sich einfach über den weiterhin anhaltenden Zuwachs im Wiesbadener Jugendfußball. Sage und schreibe 412 Mannschaften/Teams sind für die Saison gemeldet. Die Unterscheidung Mannschaften/Teams beruht darauf, da bei den allerjüngsten Kickern im Modus 3-3, 4-4 und 5-5 gespielt wird, so dass dort keine Mannschaftsstärken gegeneinander antreten.

Ein Blick auf die Zahlen der einzelnen Altersklassen verdeutlicht, das nicht nur Quantität sondern auch viel Qualität im Wiesbadener Jugendfußball vorhanden ist. Unter den 17 A-Junioren-Mannschaften befinden sich in der Hessen- und Verbandsliga jeweils ein Team des FV Biebrich 02, was deren Qualität in der Jugendarbeit einmal mehr unterstreicht. Hinzu kommen noch vier Gruppenligisten und elf Kreisligisten.