So ist der SV Budberg III für die Kreisliga A aufgestellt

Mit der großen Abschlussfahrt aller Seniorenmannschaften nach Valencia, einer Planwagenfahrt und der anschließenden Vereinsjubiläumsparty sind die Feierlichkeiten beim SV Budberg III seit einer Woche endgültig beendet. Nach der historischen, abgelaufenen Spielzeit und dem umjubelten Aufstieg richtet sich der Fokus der dritten Mannschaft auf die erste Saison der Vereinsgeschichte in der Kreisliga A. Und die Planungen sind schon sehr weit. Fest steht: Es gibt vier Neuzugänge und das Trainerteam verändert sich.
Coach Thorsten Feß blickt der neuen Herausforderung nach dem überraschenden Aufstieg schon jetzt mit Vorfreude entgegen. „Glücklicherweise haben wir keine große Fluktuation. Das erleichtert uns die Arbeit enorm und gibt uns die Möglichkeit, auf dem aufzubauen, was wir im vergangenen Jahr geleistet haben“, sagt der Coach. Klar ist aber auch: Für den 40-Jährigen und sein Team hat sich die Ausgangslage verändert.
Während die Mannschaft sich bis Sommer ohne großen Leistungsdruck vor allem fußballerisch weiterentwickeln konnte, steht nun ein klares Ziel im Mittelpunkt: der Klassenerhalt. „Natürlich müssen wir jetzt etwas erreichen. Es bringt aber nichts, sich nur auf die letzten fünf Tabellenplätze zu konzentrieren. Das wäre der falsche Ansatz. Wir wollen unsere Stärken behalten, vor allem unsere stabile Defensive, und ich glaube, dass wir auch die eine oder andere Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte ärgern können“, sagt Feß, der seinen Kader für ausreichend konkurrenzfähig hält.
Dabei weiß der langjährige Fußballer aus eigener Erfahrung genau, welche schwierigen Phasen ein Abstiegskampf mit sich bringen kann. „Das kann für den Kopf extrem zermürbend sein. Die Spieler während der Saison über die Bahn zu jagen, wäre deshalb der falsche Weg. Die körperlichen Grundlagen müssen wir in der Vorbereitung legen. Wir werden richtig anziehen und fitnesstechnisch noch eine Schippe drauflegen, damit wir später vor allem an taktischen Dingen arbeiten können.“
Der Vorbereitungsstart ist bereits für den 9. Juli angesetzt. Am 12. Juli nimmt die Mannschaft an der reformierten Stadtmeisterschaft in Borth teil, ehe anschließend die intensive Phase beginnt. „Wir werden sicherlich auch Durststrecken erleben und brauchen einen langen Atem. Entscheidend wird sein, die gute Stimmung und die Freude am Training hochzuhalten“, so Feß.
Personell bleibt der Kader weitgehend zusammen. Mit Ricardo Andriejewski, der aufgrund einer Schambeinentzündung kürzertreten muss, sowie Henrik Dümmen, den berufliche Gründe zu einer Pause zwingen, stehen lediglich zwei Abgänge fest. Die Türen für eine mögliche Rückkehr sind für beide jederzeit offen.
Zudem stoßen vier Neuverstärkungen hinzu. Aus der A2-Jugend rücken Dominik Jöns und Mathis Kehrmann in die Mannschaft auf. Arne Grundmann kommt aus der zweiten Mannschaft ins Team. Vincent Heinsch von Concordia Rheinberg II ist der einzige externe Zugang. Routinier Ruben Temath, der mit 36 Treffern Top-Torjäger Erkan Ayna und Rekordspieler Christian Engeln bleiben an Bord.
Veränderungen gibt es auch im Trainerteam. Kevin Lünebach und Tim Pacynski werden künftig die Rollen tauschen. Pacynski (39) möchte sich im fortgeschrittenen Fußballeralter vollständig auf seine möglicherweise letzte Saison als Spieler konzentrieren. Lünebach hängt die Schuhe an den Nagel und möchte der Mannschaft weiterhin verbunden bleiben.
Der 32-Jährige sammelte bereits Erfahrungen als Jugendtrainer beim Drittligisten Viktoria Köln und wird wie schon in der Aufstiegssaison Teil eines gleichberechtigten Trainertrios sein, dem neben Feß auch Helge Coerdt angehört.