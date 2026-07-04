So ist der SV Budberg III für die Kreisliga A aufgestellt Aufstieg geschafft: Doch wie konkurrenzfähig ist der SV Budberg III in der Kreisliga A? Vier Neuzugänge, ein verändertes Trainerteam und ein klares Ziel prägen die Planungen für die neue Saison. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Budberg will an den Aufstieg anknüpfen – Foto: Rapha Günther

Mit der großen Abschlussfahrt aller Seniorenmannschaften nach Valencia, einer Planwagenfahrt und der anschließenden Vereinsjubiläumsparty sind die Feierlichkeiten beim SV Budberg III seit einer Woche endgültig beendet. Nach der historischen, abgelaufenen Spielzeit und dem umjubelten Aufstieg richtet sich der Fokus der dritten Mannschaft auf die erste Saison der Vereinsgeschichte in der Kreisliga A. Und die Planungen sind schon sehr weit. Fest steht: Es gibt vier Neuzugänge und das Trainerteam verändert sich.

Coach Thorsten Feß blickt der neuen Herausforderung nach dem überraschenden Aufstieg schon jetzt mit Vorfreude entgegen. „Glücklicherweise haben wir keine große Fluktuation. Das erleichtert uns die Arbeit enorm und gibt uns die Möglichkeit, auf dem aufzubauen, was wir im vergangenen Jahr geleistet haben“, sagt der Coach. Klar ist aber auch: Für den 40-Jährigen und sein Team hat sich die Ausgangslage verändert. SV Budberg III im Aufstiegsjahr: Klassenerhalt als klares Saisonziel Während die Mannschaft sich bis Sommer ohne großen Leistungsdruck vor allem fußballerisch weiterentwickeln konnte, steht nun ein klares Ziel im Mittelpunkt: der Klassenerhalt. „Natürlich müssen wir jetzt etwas erreichen. Es bringt aber nichts, sich nur auf die letzten fünf Tabellenplätze zu konzentrieren. Das wäre der falsche Ansatz. Wir wollen unsere Stärken behalten, vor allem unsere stabile Defensive, und ich glaube, dass wir auch die eine oder andere Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte ärgern können“, sagt Feß, der seinen Kader für ausreichend konkurrenzfähig hält.

Dabei weiß der langjährige Fußballer aus eigener Erfahrung genau, welche schwierigen Phasen ein Abstiegskampf mit sich bringen kann. „Das kann für den Kopf extrem zermürbend sein. Die Spieler während der Saison über die Bahn zu jagen, wäre deshalb der falsche Weg. Die körperlichen Grundlagen müssen wir in der Vorbereitung legen. Wir werden richtig anziehen und fitnesstechnisch noch eine Schippe drauflegen, damit wir später vor allem an taktischen Dingen arbeiten können.“ Vorbereitung ab 9. Juli: So plant der SV Budberg III die neue Saison Der Vorbereitungsstart ist bereits für den 9. Juli angesetzt. Am 12. Juli nimmt die Mannschaft an der reformierten Stadtmeisterschaft in Borth teil, ehe anschließend die intensive Phase beginnt. „Wir werden sicherlich auch Durststrecken erleben und brauchen einen langen Atem. Entscheidend wird sein, die gute Stimmung und die Freude am Training hochzuhalten“, so Feß.