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Ligabericht
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So ist der Stand in den Fusionsplänen bei Bicken/Ballersbach
Teaser KOL WEST & KLA DILLENBURG: +++ Der ambitionierte Fußball-Kreisoberligist und der aktuelle Fünfte der A-Liga-Dillenburg sprechen über ein mögliches Miteinander ab Sommer. Das ist der Stand der Dinge +++
Mittenaar. Die Wiedergeburt einer SG Mittenaar I rückt näher. Am Donnerstag bestätigten sowohl der TSV Bicken als auch der TSV Ballersbach, dass die Gespräche für eine Fusion beider Clubs im Bereich der ersten Mannschaften gut verlaufen und ein mögliches Miteinander ab der kommenden Fußball-Saison 2026/2027 vorstellbar ist. „Wir nähern uns dem gemeinsam ins Auge gefassten Ziel“, sagte Harald Zygan, erster Vorsitzender des aktuellen Kreisoberliga-Zweiten aus Bicken, vor einer weiteren Zusammenkunft der Entscheidungsträger am Sonntagvormittag.