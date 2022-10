Hier standen sich der Hombrucher SV und der SC Paderborn 07 II in der Westfalenliga gegenüber. – Foto: Joachim Josephs

So ist der Stand in den ambitionierten B-Junioren-Ligen Die westfälischen Junioren-Ligen befinden sich in den Herbstferien und pausieren.

FuPa Westfalen wirft im B-Junioren-Bereich einen Blick auf die Westfalenliga - den Unterbau zur Bundesliga West - sowie die beiden Landesligen.

Bundesliga West Aufsteiger Sportfreunde Siegen hat den erwartet schweren Stand und ist Tabellenvorletzter. Aber auch der SC Paderborn 07 und der SC Preußen Münster kämpfen gegen den Abstieg. Westfalenliga Der VfB Waltrop, der den sportlichen Aufstieg in der vorigen Saison nur knapp verpasste, ist erneut hervorragend gestartet und grüßt von Platz 1. In der Vorsaison wurde aber bereits frühzeitig kommuniziert, dass aufgrund der hohen Auflagen auf den Zulassungsantrag zur Bundesliga verzichtet wird. Ob man dieses Jahr versuchen wird, das "Abenteuer" zu realisieren, soll in der Winterpause besprochen werden, erklärt Jugendleiter Thomas Breilmann gegenüber FuPa Westfalen. Erneut wird die Westfalenliga überwiegend von den westfälischen Topvereinen mit ihren U16-Mannschaften dominiert, dessen U17 bereits in der B-Junioren-Bundesliga spielt, weswegen man nicht aufstiegsberechtigt ist. So rückte im Vorjahr der Drittplatzierte Sportfreunde Siegen nach und stieg auf.