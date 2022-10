Der TSC Eintracht Dortmund, hier im Duell mit dem VfL Theesen, gehört zur Spitzengruppe der Westfalenliga. – Foto: Andreas Zobe

So ist der Stand in den ambitionierten A-Junioren-Ligen Die westfälischen Junioren-Ligen befinden sich in den Herbstferien und pausieren.

FuPa Westfalen wirft im A-Junioren-Bereich einen Blick auf die Westfalenliga - den Unterbau zur Bundesliga West - sowie die beiden Landesligen.

Bundesliga West Der letztjährige Westfalenliga-Meister SC Verl steht nach genau einem Drittel der Saison knapp auf einem Abstiegsplatz. Gespielt wird nur eine Einfachrunde, so dass dem punktlosen Schlusslicht SC Preußen Münster nur noch zehn Spiele bleiben, um den Sechs-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer wettzumachen. Die U19 der Adlerträger spielt seit 2014 durchgängig in der Bundesliga. Westfalenliga Tabellenführer ist Bundesliga-Absteiger DSC Arminia Bielefeld, der einzig noch ungeschlagen ist. Immerhin konnten drei Mannschaften der U19 des Zweitligisten schon ein Remis abluchsen, so dass die Verfolger SV Rödinghausen, TSC Eintracht Dortmund, TSG Sprockhövel und Sportfreunde Siegen in Schlagdistanz rangieren. Ohne Sieg stecken RW Ahlen, die seit über 20 Jahren nicht mehr unterhalb der Westfalenliga gespielt haben, und der FC Eintracht Rheine im Abstiegskampf. Landesliga 1 Das Tabellenbild ist noch sehr ungenau, da viele Mannschaften eine unterschiedliche Zahl an Spielen aufweisen. So steht die komplette obere Tabellenhälfte noch gut da und darf auf Platz 1 schielen, den aktuell der ungeschlagene SC Wiedenbrück inne hat. Obwohl der SCW schon lange eine Größe im westfälischen Seniorenfußball ist, konnte die U19 außer in der Saison 2014/15 bisher noch nie in das westfälische U19-Oberhaus vorstoßen. Die Zusammenarbeit des TuS Lohe und dem FC Bad Oeynhausen als JVF Lohe-Bad Oeynhausen trägt weiter Früchte. Ebenfalls ungeschlagen rangiert der Jugendförderverein punktgleich mit dem SC Wiedenbrück an der Spitze.