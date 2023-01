Die Reusrather haben sich so gerade eben noch vor der Winterpause auf einen Nichtabstiegsplatz verbessert. – Foto: Heiko van der Velden

So ist der Stand beim SC Reusrath Der Fußball-Landesligist verlängert mit zwei Trainern, holt sechs hochkarätige Zugänge und testet Sonntag erstmals.

Der in der ersten Halbserie personell erheblich geschwächte Landesligist SC Reusrath erwischte zum Jahresabschluss rechtzeitig gegen die Spitzenmannschaft des DV Solingen nach drei Niederlagen in Folge die Kurve. Durch einen 4:1-Sieg kletterten die Schützlinge von SCR-Coach Ralf Dietrich am 15. Spieltag auf den zehnten Platz – zwei Punkte Vorsprung vor der Abstiegszone.

„Den Erfolg haben sich die Jungs nach der Durststrecke, bedingt durch unser Verletzungspech und den teilweise unglücklichen Niederlagen, absolut verdient“, findet Dietrich, der mit seinen Co-Trainern Jan Kinnen und Patrick Kommoß in der seit Dienstag laufenden Vorbereitungsphase die Mannschaft intensiv einstellt, um den Anschluss ans Mittelfeld der anfangs fremden Liga mit unbekannten Gegnern schnellstmöglich herzustellen. „Nach dem Fehlstart mit lediglich einem Punkt aus drei Heimspielen war die Enttäuschung groß, wobei Dauerverletzte, unnötige und drei hohe Niederlagen mit 17 Gegentreffern die Folge waren“, erinnert Dietrich. Dieses Szenario will man im SCR-Lager zum Restart am 26. Februar beim Siebten Blau-Weiß Mintard unter allen Umständen vermeiden. „Man muss berücksichtigen, dass zu Beginn der Saison und nach der glänzenden Vorsaison ein großer Umbruch mit jungen Spielern in einer stärkeren Liga stattgefunden hat“, betont Dietrich, der die Talente in höchsten Tönen lobt. Keeper Maurice Okicic (22) wurde nach dem Kreuzbandriss von Zugang Maximilian Ueing (21) am zweiten Spieltag ins kalte Wasser geworfen und erledigte seine Sache ausgesprochen gut – immerhin musste der Abgang von Urgestein Tim Hechler (Bergisch Gladbach), der zu den besten Liga-Torhütern gehörte, kompensiert werden. Stürmer Paul Degner (19) erzielte in sieben Spielen vier Treffer, bevor die Neuverpflichtung ebenfalls einer Knieverletzung zum Opfer fiel. Die größte Entdeckung war Defensivkünstler Louis Kubny (18) als eigener A-Junior, der während seiner sieben Einsätze in allen Belangen überzeugte. „Unsere jungen Spieler haben sich super entwickelt“, sagt Dietrich, der aufgrund der Zugänge einen harten Konkurrenzkampf erwartet. Bedauerlich: Robin Seinsch, Gian Conrad und Justin Neufeld werden weiterhin fehlen. Bei Ueing wird während der Vorbereitung die Belastbarkeit beobachtet, während Degner seine Verletzung überstanden hat.