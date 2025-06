Du wirst automatisch weitergeleitet...

Nach dem 4:1-Sieg in Biedenkopf stand die Rückkehr des SSC Burg in die Verbandsliga fest. Weitere Siege über Heuchelheim (3:0) und in Bauerbach (7:2) sollten der Mannschaft dann auch noch den Titelgewinn einbringen. © SSC Burg

So ist der SSC Burg doch noch Meister geworden Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenligist SSC Burg blickt auf eine kuriose Saison zurück: ein Katastrophen-März, ein Innenverteidiger als 20-Tore-Stürmer und ein Gegner, der den Titel mitfeiert +++ Verlinkte Inhalte GL Gießen/Marburg KOL West SSC Juno Burg Herborn. Mit drei von 15 möglichen Punkten aus dem März gekommen und doch Meister geworden. Einen 30 Jahre alten Innenverteidiger zum 20-Tore-Stürmer umgeschult. Den Titelgewinn zusammen mit einem Absteiger gefeiert, der dem Champion beinahe die Tour vermasselt hätte - die Saison 2024/2025 des Fußball-Gruppenligisten SSC Burg ist mit bemerkenswerten Momenten gespickt. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.