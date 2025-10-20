"So ist der Fußball": MSV-Serie reißt bei 1860 - die Stimmen

Die Serie ist gerissen. Der MSV Duisburg kann doch noch verlieren. Am 11. Spieltag in der 3. Liga hat es den starken Aufsteiger erwischt. Vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße unterlagen die Zebras dem TSV 1860 München mit 1:3. Bei den Meiderichern überwog letztlich die Enttäuschung über leichtfertig abgeschenkte Punkte, wie Kapitän Alexander Hahn und Cheftrainer Dietmar Hirsch nach der Partie mitteilten.

"So ist der Fußball. Es ist nicht schlimm, wir lernen daraus und die Niederlage macht uns stärker", fasste Hahn die zuvor absolvierten 90 Minuten kurz und knapp zusammen. Besonders nach dem Seitenwechsel hatten die Duisburger das Spielgeschehen unter Kontrolle, fanden im letzten Drittel aber nicht die Lösung, um vorzeitig eine Entscheidung herbeizuführen. So kam es, dass die Löwen aus dem Nichts das 2:1 erzielten. Die Situation schien eigentlich schon geklärt, doch Tobias Fleckstein kam denkbar ungünstig an den Ball, sodass die Hausherren ohne Probleme einnetzen konnten. Als in der Nachspielzeit dann alles nach vorn geworfen wurde, vollendeten die Münchner einen weiteren Konter zum 3:1-Endstand.

"Fußball ist Ergebnissport und deshalb müssen wir das Ergebnis so akzeptieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es von der Leistung her ein gerechtes Ergebnis ist. Wir sind nicht gut in die Partie gekommen, 60 hat uns gut angelaufen und wir haben einige Fehler gemacht. Später wurde es besser. Beim Gegentor verteidigen wir nicht gut. Relativ zügig gleichen wir zu einem guten Zeitpunkt aus", resümierte Hirsch den erste Durchgang. "Mit breiter Brust sind wir aus der Halbzeit gekommen, wir hatten sehr viel den Ball und sehr viel Kontrolle. Wir haben zu sehr verwaltet und keine Lösungen gegen einen tiefstehenden Block gefunden. Eigentlich müssen wir dann zumindest den Punkt nehmen, durch ein gefühltes Eigentor geben wir das aus der Hand", sagte er zur zweiten Halbzeit.

Für den MSV geht es am kommenden Sonntag im Derby gegen Rot-Weiss Essen weiter. Das Duisburger Wedaustadion ist bereits restlos ausverkauft, sodass mehr als 27.000 Zuschauer am Sonntagabend (19.30 Uhr, FuPa-Liveticker) das Spiel live im Stadion verfolgen werden. Während der MSV eine neue Serie starten will, kommt RWE mit einem Erfolgserlebnis im Rücken an die Wedau. Am Samstag schlug Essen daheim Viktoria Köln mit 1:0 und zeigte zumindest eine kleine Reaktion nach dem Aus im Niederrheinpokal bei Rot-Weiß Oberhausen.