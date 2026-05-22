 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

So ist dem FC Schöffengrund II der Aufstieg gelungen

Teaser KLC WETZLAR: +++ Nach zwei gescheiterten Versuchen haben es die Fußballer geschafft und sind Meister in der C-Liga Gruppe 2. Der Trainer schaut auf eine Saison zurück, die merkwürdig startete +++

von Redaktion · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser
Lassen sich feiern: Der FC Schöffengrund II holt sich die Meisterschaft in der Fußball-C-Liga Gruppe 2 und steigt in die B-Liga auf. © FC Schöffengrund
Lassen sich feiern: Der FC Schöffengrund II holt sich die Meisterschaft in der Fußball-C-Liga Gruppe 2 und steigt in die B-Liga auf. © FC Schöffengrund

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Schöffengrund. Wie viele Spieler des FC Schöffengrund II auf dem Online-Marktplatz eBay unterwegs sind, ist nicht überliefert. Was aber klar ist: Der Fußball-C-Ligist hat sich den bekannten Werbeslogan „3, 2, 1 – meins“ zu eigen gemacht. Immer wieder nahm Christian Blasius diese Zahlen in den Mund. „Manchmal“, erzählt der Spielertrainer „sind solche Motivationshilfen für die Spieler wichtiger als jede Übung auf dem Platz.“

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.