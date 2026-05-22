So ist dem FC Schöffengrund II der Aufstieg gelungen

Lassen sich feiern: Der FC Schöffengrund II holt sich die Meisterschaft in der Fußball-C-Liga Gruppe 2 und steigt in die B-Liga auf. © FC Schöffengrund

Schöffengrund. Wie viele Spieler des FC Schöffengrund II auf dem Online-Marktplatz eBay unterwegs sind, ist nicht überliefert. Was aber klar ist: Der Fußball-C-Ligist hat sich den bekannten Werbeslogan „3, 2, 1 – meins“ zu eigen gemacht. Immer wieder nahm Christian Blasius diese Zahlen in den Mund. „Manchmal“, erzählt der Spielertrainer „sind solche Motivationshilfen für die Spieler wichtiger als jede Übung auf dem Platz.“