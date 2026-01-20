So ist das erste Testspiel des TSV Steinbach Haiger gelaufen

„Dafür, dass es der erste Test war, ging das Spiel absolut in Ordnung. Der Gegner begann mit einer hohen Intensität. Sie waren sehr hungrig, gallig und haben uns in den ersten 20 bis 30 Minuten das Leben schwer gemacht. Walldorf hat deshalb auch verdient mit 2:0 geführt“, sagte Steinbachs Trainer nach dem Abpfiff. „Dann haben wir immer besser ins Spiel gefunden. Wir haben heute ein neues System gespielt, ohne es vorher zu trainieren, oder uns darauf vorzubereiten. Das 4-4-2 hat für das erste Mal gut geklappt. Kevin und Jakob haben zusammen ganz gut funktioniert und mit Jonas das Spiel dann gut gedreht“, gewährte er Einblick in seine taktischen Vorgaben.