So ist das erste Testspiel des TSV Steinbach Haiger gelaufen

Walldorf. Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger hat das erste Testspiel der Wintervorbereitung mit 4:2 beim Hessenligisten SV Rot-Weiß Walldorf gewonnen. Die Platzherren waren zwar zunächst mit 2:0 in Führung gegangen, doch dann drehte das klassenhöhere Team die Partie noch zu einen 4:2-Auswärtserfolg.
Die Gastgeber starteten besser in die Partie, scheiterten jedoch mit den ersten Gelegenheiten an Kevin Ibrahim. Beim TSV merkte man die noch wenigen Einheiten mit dem Ball doch recht deutlich. So fiel auch das verdiente 1:0 für Walldorf bereits in der 13. Minute durch einem abgefälschten Schuss von Tim Grünewald. Steinbachs Neuzugang Kevin Gleißner hatte in der 17. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, doch der RW-Keeper hielt den Schuss. Walldorf legte wenig später das 2:0 durch Benett Kruse nach (21.).
Die Gäste reagierten mit einem Spielerwechsel in der Abwehr. Es folgte abermals eine gute Chance von Gleißner (28.), doch es sollte bis in die 32. Minute dauern, ehe Jakob Pfahl den dritten Versuch einer Mehrfach-Chance zum Anschluss verwertete. Serkan Firat, der zuvor zum Tor der Steinbacher aufgelegt hatte, versuchte es in der 38. Minute erneut, zielte dabei jedoch zu hoch. Die Walldorfer kamen durch Pau Babot zur nächsten Gelegenheit, doch der Nationalspieler von Andorra scheiterte an Ibrahim.
Kurz vor der Pause gelang dem Regionalligisten dann jedoch ein Doppelschlag durch Jonas Singer (44.) und Jakob Pfahl (45.) zum 2:2 und 3:2 aus TSV-Sicht. Zuerst wurde Singer auf die Reise geschickt und traf nach starkem Sprint ins lange Eck. Dann drückte Pfahl eine Flanke von Kevin Gleißner artistisch über die Linie. Somit ging es mit einer knappen Führung der Gäste in die Kabinen.
Analog zum ersten Abschnitt startete die Heimmannschaft schwungvoller, doch erneut war Kevin Ibrahim mehrfach sehr aufmerksam. In der 56. Minute bediente Firat Mittelstürmer Gleißner, der scheiterte allerdings am Torwart. Die Abschlüsse wurden in den kommenden Minuten weniger, dafür wurde munter gewechselt. In der 75. Minute führte ein Zusammenspiel zweier Comebacker zum Steinbacher 4:2: Gwang-In Lee legte quer und Maximilian Pronichev schob zum Endstand ein. Neben dem Duo bestritten auch Deniz Haimerl, Tjark Hildebrandt, Ole Käuper und Furkan Yilmaz ihre ersten Minuten nach längeren Verletzungspausen.
„Dafür, dass es der erste Test war, ging das Spiel absolut in Ordnung. Der Gegner begann mit einer hohen Intensität. Sie waren sehr hungrig, gallig und haben uns in den ersten 20 bis 30 Minuten das Leben schwer gemacht. Walldorf hat deshalb auch verdient mit 2:0 geführt“, sagte Steinbachs Trainer nach dem Abpfiff. „Dann haben wir immer besser ins Spiel gefunden. Wir haben heute ein neues System gespielt, ohne es vorher zu trainieren, oder uns darauf vorzubereiten. Das 4-4-2 hat für das erste Mal gut geklappt. Kevin und Jakob haben zusammen ganz gut funktioniert und mit Jonas das Spiel dann gut gedreht“, gewährte er Einblick in seine taktischen Vorgaben.
„Wir haben auch fleißig durchgewechselt, sodass jeder gespielt hat und von Verletzungen verschont geblieben ist. Wir haben mit einer guten Intensität gespielt. Der Gegner hat uns oft gestresst und hoch attackiert. Die Bälle, die wir so ab dem Ende der ersten Hälfte dagegen in die Tiefe gespielt haben, sorgten für Torgefahr“, war der Chefcoach durchaus zufrieden und freute sich zudem, dass bei den Rückkehrern „alles gehalten“ habe.