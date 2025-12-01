"So in die Winterpause zu gehen, ist natürlich was Feines"

Mit einem souveränen 6:0-Erfolg über den VfB Fallersleben II behauptet der SSV Vorsfelde II am 17. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1 die Tabellenführung – wenn auch vorerst. Trainer Patrick Klein spricht von einer reifen Leistung seiner Mannschaft und einem Ergebnis, das „vielleicht zwei, drei Tore zu hoch“ ausgefallen sei.

Reifer Auftritt des Spitzenreiters

Der SSV Vorsfelde II hat seine Ambitionen im Aufstiegskampf eindrucksvoll untermauert. Am Sonntagnachmittag setzte sich der Tabellenführer klar mit 6:0 (1:0) gegen Aufsteiger VfB Fallersleben II durch und überwintern damit mindestens bis zum kommenden Wochenende an der Tabellenspitze.

Die frühe Führung besorgte Marcel-Luis Mokry bereits in der 4. Minute und bestätigte damit die druckvolle Anfangsphase des SSV. Trainer Patrick Klein sah über weite Strecken eine dominante Vorstellung seines Teams. „Wir haben eigentlich von Beginn an den Ton angegeben, waren die spielbestimmende Mannschaft“, erklärte er nach der Partie. Schon in der Anfangsphase erspielten sich die Gastgeber ein Chancenplus und hätten laut Klein „eigentlich 2:0 führen müssen“.

Spielkontrolle mit kurzer Schwächephase

Nach dem starken Auftakt folgte ein kurzer Bruch im Spiel. „Danach hatten wir so einen kleinen Schlendrian drin“, räumte Klein ein. Fallersleben kam in dieser Phase etwas besser zum Zug und verbuchte die einzige echte Großchance des Spiels. Vorsfelde hingegen fand rechtzeitig zurück in die Spur, ohne den zweiten Treffer vor der Pause nachlegen zu können.

In der Halbzeit mahnte Klein mehr Konsequenz an und sein Team lieferte. „Ich habe dann zu den Jungs gesagt, sie sollen sich belohnen, das 2:0 machen“, so Klein. Robin Luschert erhöhte in der 58. Minute auf 2:0, kurz darauf legte Sören Hampel (61.) nach. Mit dem Doppelschlag war die Partie praktisch entschieden.

Effektive Schlussphase

Fallersleben öffnete nun und verlor zusätzlich durch eine gelb-rote Karte an Stabilität. Vorsfelde nutzte die entstehenden Räume effizient aus. Marcel-Luis Mokry erzielte in der 71. Minute seinen zweiten Treffer des Tages, Cedric Schröder legte in der 76. Minute das 5:0 nach. Den Schlusspunkt setzte Lennart Schmidt in der 90. Minute zum 6:0-Endstand.

Trotz der klaren Höhe wollte Klein den Gegner nicht geschmäht sehen: „Ich will nicht sagen, dass Ergebnis ist am Ende mit 6:0 zu hoch ausgegangen aber wir haben schon absolut verdient gewonnen … vielleicht zwei, drei Tore zu hoch. Sie haben echt gut gegengehalten.“

Blick auf die Konkurrenz

Vorsfelde geht damit als Tabellenführer in die Winterpause, wenngleich auf Abruf. „Hört sich natürlich gut an, haben aber leider ein Spiel mehr“, ordnete Klein ein. Der Fokus richtet sich nun auf das Duell der Verfolger am kommenden Wochenende: „Wenn Hillerse 5:0 gewinnt, dann sind sie wieder Tabellenführer. Wenn es ihnen nicht gelingt, bleiben wir Tabellenführer und gehen damit in die Winterpause.“

Mit dem klaren Erfolg und der Aussicht auf eine mögliche Überwinterung an der Tabellenspitze zeigte sich Klein rundum zufrieden. „Wir sind auf jeden Fall happy, dass wir da oben stehen. So in die Winterpause zu gehen, ist natürlich was Feines.“