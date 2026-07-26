„So holen wir in dieser Saison keine Punkte“ – Olching kassiert Klatsche in Aindling

Olchings Trainer Felix Mayer. – Foto: Andreas Mayr

Der SC Olching verliert beim TSV Aindling deutlich mit 0:4. Moritz Kugler erzielte innerhalb von 14 Minuten einen Hattrick.

Der SC Olching ist auf dem harten Boden der Landesliga-Realität gelandet. Eine Woche nach dem 2:1-Auftaktsieg in Memmingen unterlagen die Amperstädter beim TSV Aindling klar und auch in der Höhe verdient mit 0:4 (0:1). Cheftrainer Felix Mayer sprach von einem rabenschwarzen Tag. „Das war ein Fingerzeig. So holen wir in dieser Saison keine Punkte.“

Lediglich in der Anfangsphase konnten die Olchinger die Partie offen gestalten. Im weiteren Verlauf leisteten sie sich jedoch zu viele individuelle Fehler. Die Gastgeber wurden zunehmend dominanter und drängten den SCO in dessen Hälfte. Nach einer Serie von Eckbällen gingen die Schwaben in Führung: Patrick Stoll köpfte in der 32. Minute zum 1:0 ein. „Da haben wir zu schläfrig agiert. Der Treffer war definitiv vermeidbar“, ärgerte sich Mayer.

Nach dem Rückstand kämpften sich die Olchinger zwar wieder besser in die Begegnung und hatten phasenweise mehr Spielanteile. Allerdings habe es seine Mannschaft nicht geschafft, „ausreichend Tiefe und vor allem Abschlüsse zu erzeugen“, sagte Mayer. Nennenswerte Torchancen blieben daher Mangelware. Und auch in den Zweikämpfen präsentierte sich der SCO über weite Strecken zu passiv. „Wir haben alle Eins-gegen-eins-Duelle verloren“, monierte der Olchinger Trainer.

Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Dominik Dersein aus Schwaig erhöhten die Gastgeber auf 2:0. Erneut fand eine Ecke von Jonas Müller einen Aindlinger Abnehmer, diesmal köpfte Moritz Kugler ein (47.). Nur drei Minuten später traf Kugler erneut. Dabei profitierte er von einem zu kurz geratenen Rückpass von Jakob Brugger zu Torhüter Maximilian Hoffmann. „Wir sind nur noch hinterhergelaufen“, sagte Mayer.

Auch den vierten Treffer stufte der Olchinger Trainer als „billig“ ein. Kugler war es egal: Mit seinem dritten Tor innerhalb von 14 Minuten machte er den Hattrick perfekt (61.). Danach nahmen die Gastgeber den Fuß vom Gaspedal, doch selbst daraus konnte der SCO keinen Nutzen mehr ziehen.

Für die Olchinger gilt es nun, die deutliche Niederlage schnell aufzuarbeiten. Bereits am Dienstag geht es für den SCO beim SV Manching weiter, der mit 1:4 gegen Memmingen II ebenfalls eine Niederlage kassierte. (Dirk Schiffner)