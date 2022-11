Takahito Ohno spielte in der vergangenen Saison für Glesch-Paffendorf. – Foto: Nick Förster

So hilft Mittelrheinligist Viktoria Glesch der DFB-Elf gegen Japan Um 14 Uhr startet die Deutsche Nationalmannschaft gegen Japan in die Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Um im ersten Gruppenspiel auch als Sieger vom Platz zu gehen, bekommen Bundestrainer Hansi Flick und Co. Hilfe – von drei Japanern.

BC Viktoria Glesch-Paffendorfs Co-Trainer Seigo Hirakawa, der ehemalige Spieler Takahito Ohno und Kenta Yoshida, Videoanalyst bei Drittligist Viktoria Köln, sind Teil des Spielanalyse-Teams der Sporthochschule Köln und unterstützen die Nationalmannschaft. Der DFB hat zwar eigene Analysten angestellt, für die wäre die Mannschafts- und Einzelspieleranalyse jedes WM-Teilnehmers aber zu zeitaufwändig. Für die 63 Mitglieder des aktuellen „Team Köln“ – immer zwei Jahre vor der WM oder EM wird das Team zusammengestellt – ist die Arbeit dagegen fast schon ein Klacks.

Taka erklärt die Vorgehensweise im Interview mit Shueisha Online so: „Die analytischen Mitarbeiter sind in sechs Gruppen mit jeweils einem Gruppenleiter aufgeteilt. Jede Gruppe ist für fünf oder sechs WM-Gegner zuständig. Zu den Ländern, die meine Gruppe abdeckt, gehört auch Japan.“ Taka hat auch die Einzelspieleranalyse des deutschen Gruppengegners übernommen und die Berichte an die DFB-Analysten geschickt. Als kleine Anekdote erzählt Taka auch von einem Spiel der Nationalmannschaft, in dem Mats Hummels, wie er selbst sagt, durch die Hilfe des „Team Köln“ eine gegnerische Aktion vorhersehen konnte. Aber wie? „Auf den iPads der Nationalmannschaft gibt es eine Analyse-App, in der die gegnerischen Aufstellungen mit den Gesichtern der Spieler angezeigt werden. Wenn Sie einen Spieler auf dem Bildschirm auswählen, können Sie zum Beispiel das Merkmal 'Abwehrverhalten bei Flanken' sehen, und wenn Sie darauf drücken, können sie sich das aktuelle Spielvideo ansehen. In einem Spiel gerieten die Deutschen in eine gefährliche Situation, als bei einem Konter Hummels allein mit dem Stürmer war. Als dieser an ihm vorbeidribbelte, war nur noch der Torwart da. Hummels aber antizipierte das Dribbling des Gegners und schnappte sich den Ball.“ Später habe der Innenverteidiger von Borussia Dortmund gesagt, er habe aufgrund der Analyse des „Team Köln“ gewusst, in welche Richtung der Stürmer ziehen würde. „Ich bin sicher, dass es sich dabei teilweise um ein Lippenbekenntnis handelt, aber es gibt Fälle wie diesen, in denen eine persönliche Analyse in einem Spiel nützlich sein kann. Auf der anderen Seite gibt es Spieler, die sich nicht um solche Daten kümmern und mit leerem Kopf ins Spiel gehen wollen“, sagt Taka.