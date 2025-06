Jan-Marc Bahrenburg (Archivbild) – Foto: Rolf Schmietow

So herausfordernd wird die Aufgabe für den neuen Trainer des RSV II Beim Rotenburger SV II steht zur neuen Saison ein Umbruch bevor. Mit Jan-Marc Bahrenburg übernimmt ein erfahrener Coach das Bezirksliga-Team und bringt klare Vorstellungen mit.

Nach dem überraschenden Rückzug von Jesse Ortiz musste der Rotenburger SV II kurzfristig reagieren. Mit Jan-Marc Bahrenburg hat der Verein einen neuen Cheftrainer für seine U23-Mannschaft verpflichtet. Der frühere Coach des MTV Hammah übernimmt das Bezirksliga-Team gemeinsam mit dem spielenden Co-Trainer René Thiel.

Bahrenburg bringt reichlich Erfahrung mit. Der B-Lizenz-Inhaber war zuletzt beim MTV Hammah in der Bezirksliga Lüneburg 4 tätig und trainierte zuvor unter anderem zwei Jahre lang die erste Frauenmannschaft des VfL Jesteburg in der Regionalliga. Der Wechsel nach Rotenburg war für ihn ein bewusster Schritt. „Der Rotenburger SV ist ein großer Verein in der Region, mit einer guten Infrastruktur und klaren Zielen. Die U23 spielt in einer starken Bezirksliga und dient als wichtige Schnittstelle zur Ersten. Das macht die Aufgabe besonders spannend.“ Kaderumbruch und strukturelle Herausforderungen

Aktuell besteht der feste Kern der U23 aus nur etwa zwölf Spielern. Verstärkungen sind dringend nötig, doch die Suche gestaltet sich nicht einfach. Ein Hoffnungsträger war die eigene A-Jugend, die sportlich den Sprung in die Niedersachsenliga geschafft hätte. Aufgrund der Verbandsstatuten blieb dem RSV der Aufstieg jedoch verwehrt, weil der RSV den vorgeschriebenen Unterbau in der Jugend nicht aufweisen kann. Einige Talente verlassen den Verein nun in Richtung höherklassiger U19-Teams in der Umgebung. Für Bahrenburg bedeutet das: improvisieren, aufbauen, stabilisieren. „Wir wollen möglichst schnell den Klassenerhalt sichern und eine ruhige Saison spielen. Das wird bei einem kleinen Kader nicht einfach“, betont er. Erste Gespräche mit Spielern aus der eigenen Jugend und potenziellen Neuzugängen laufen bereits. Ziel ist es, kurzfristig auf einen Kader von 18 bis 20 Spielern zu kommen. Auch die Unterstützung durch die erste Mannschaft wird dabei eine Rolle spielen.