So hat Viktoria Goch II den Höhenflug des TSV Weeze gestoppt

Viktoria Goch II hat im Abstiegskampf der Bezirksliga ein wichtiges Lebenszeichen von sich gegeben. Nach dem 0:0 bei Borussia Veen Anfang des Monats bezwang die Mannschaft von Trainer Ernes Tiganj nun eines der aktuell formstärksten Teams der Liga. Im Heimspiel gegen den TSV Weeze behielt der Aufsteiger am Ende knapp mit 1:0 (0:0) die Oberhand. Was hat den Unterschied ausgemacht?
Auch wenn das Ergebnis am Ende vor allem für Erleichterung gesorgt haben dürfte, ließ Tiganj am Auftritt seiner Mannschaft im ersten Durchgang kein gutes Haar. „Ich habe mich da mit meinem Kollegen Ferhat Ökce ein bisschen ausgetauscht – und ich muss sagen: So eine schlechte erste Halbzeit habe ich lange nicht mehr gesehen. Das war von beiden Seiten eine reine Katastrophe“, sagte der Trainer von Viktoria Goch II.
Als mögliche Erklärung für den spielerisch schwachen und ideenlosen Auftritt seiner Schützlinge führte Tiganj an, dass die Partie auf Naturrasen im Gocher Hubert-Houben-Stadion ausgetragen wurde. „Wir haben zuletzt nur auf Kunstrasen gespielt, das ist vielleicht ein Grund. Trotzdem müssen wir definitiv daran arbeiten, wie wir unseren Spielaufbau gestalten, Positionen wechseln und Räume besetzen. Da waren wir zu bequem“, so Tiganj.
Immerhin gab es am Ende noch ein Happy End für Viktoria Goch II. Ein sehenswerter Spielzug sorgte in der 80. Minute für den Siegtreffer durch Marvin Kürbs. Nach einem Doppelpass zwischen Michael Changezi und Kai Jaschek legte Letzterer den Ball im Strafraum quer auf Kürbs, der nur noch einschieben musste. Mit der Führung im Rücken hätte die Viktoria in der Schlussphase sogar noch erhöhen können.
„Am Ende ist es egal, wie – die vier Punkte aus den letzten beiden Spielen sind brutal wichtig für uns. Jetzt kommen nur noch Endspiele“, sagte Ernes Tiganj. Durch den knappen Erfolg gegen Weeze wahrt Viktoria Goch II den Anschluss an die Nicht-Abstiegsränge.
Für den Weezer Trainer Ferhat Ökce war die Niederlage derweil verschmerzbar. Seine Schützlinge waren zuvor vier Spiele lang ungeschlagen, von denen sie drei gewannen. Der Aufsteiger steht mit 35 Punkten über der Abstiegszone. „Es sah lange nach einem 0:0 aus. Aber wenn der Gegner am Ende ein Tor mehr schießt, ist die Niederlage auch verdient“, sagte Ökce.
Der Trainer des TSV Weeze richtete den Blick direkt wieder nach vorne. „Wenn man sieht, was wir in den vergangenen Wochen unter welchen Umständen geleistet haben, kann das mal passieren. Wir gehen ganz entspannt in die Trainingswoche und werden zusehen, dass wir in den nächsten Wochen unsere Punkte holen, damit der TSV Weeze auch nächste Saison in der Bezirksliga spielt“, sagte Ökce.