So hat Viktoria Goch II den Höhenflug des TSV Weeze gestoppt

Für den Weezer Trainer Ferhat Ökce war die Niederlage derweil verschmerzbar. Seine Schützlinge waren zuvor vier Spiele lang ungeschlagen, von denen sie drei gewannen. Der Aufsteiger steht mit 35 Punkten über der Abstiegszone. „Es sah lange nach einem 0:0 aus. Aber wenn der Gegner am Ende ein Tor mehr schießt, ist die Niederlage auch verdient“, sagte Ökce.

Der Trainer des TSV Weeze richtete den Blick direkt wieder nach vorne. „Wenn man sieht, was wir in den vergangenen Wochen unter welchen Umständen geleistet haben, kann das mal passieren. Wir gehen ganz entspannt in die Trainingswoche und werden zusehen, dass wir in den nächsten Wochen unsere Punkte holen, damit der TSV Weeze auch nächste Saison in der Bezirksliga spielt“, sagte Ökce.