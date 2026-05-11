So hat Viktoria Goch die Festung Blau-Weiß Mintard eingenommen

„Ich bin sehr zufrieden damit, wie die Jungs die Partie bei diesem schwülen Wetter angegangen sind. Wir haben ein sehr ordentliches Spiel gezeigt. Alles in allem kann man schon sagen, dass wir uns den Sieg etwas mehr verdient haben. Gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir einige gute Gelegenheiten“, sagte Wolze nach dem Schlusspfiff.