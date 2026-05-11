So hat Viktoria Goch die Festung Blau-Weiß Mintard eingenommen

Kevin Wolze ist ein Mann seines Wortes. „Wir würden gerne die Ersten sein, die da einen Dreier mitnehmen“, hatte der Trainer des Landesligisten Viktoria Goch vor der Auswärtspartie bei der daheim bislang unbesiegten DJK Blau-Weiß Mintard verkündet. Gesagt, getan: Am Sonntag setzte sich die Viktoria mit 2:1 (0:0) beim Tabellenvierten durch und fügte den Mülheimern tatsächlich die erste Heimniederlage der Saison zu. Wie sah das Erfolgsrezept der Gocher aus?
„Ich bin sehr zufrieden damit, wie die Jungs die Partie bei diesem schwülen Wetter angegangen sind. Wir haben ein sehr ordentliches Spiel gezeigt. Alles in allem kann man schon sagen, dass wir uns den Sieg etwas mehr verdient haben. Gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir einige gute Gelegenheiten“, sagte Wolze nach dem Schlusspfiff.
Nach einer torlosen ersten Hälfte nutzte Routinier Maximilian Fuchs eine dieser Gelegenheiten zur Gocher Führung – wobei er sie sich im Grunde selbst erarbeitete. In der 64. Minute tankte sich der Innenverteidiger durch die halbe Mintarder Hintermannschaft, setzte sich in einem Pressschlag durch und hatte anschließend frei vor DJK-Keeper Leon Ossmann keine Mühe, auf 1:0 zu stellen.
Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten nach dem Gocher Führungstreffer landete ein verunglückter Ball von Viktoria-Keeper Sven Schneider bei Niklas Nett, der aus rund 20 Metern zum 1:1 (66.) traf. „Das kam ein wenig aus dem Nichts und war natürlich sehr unglücklich“, kommentierte Kevin Wolze die Szene.
In der Folge entwickelte sich eine turbulente Schlussphase, in der beide Mannschaften Chancen auf den Sieg hatten. Am Ende war es einmal mehr Unterschiedsspieler Levon Kürkciyan, der die erste Mintarder Heimniederlage der Saison besiegelte: In der zweiten Minute der Nachspielzeit erlief der Offensivmann einen Rückpass, umkurvte Keeper Leon Ossmann und schob zum umjubelten 2:1-Endstand ein.
Bereits am vergangenen Spieltag hatte Kürkciyan beim 5:2-Erfolg über die SG Essen-Schönebeck mit einem Hattrick geglänzt. Nun hatte der Offensivspieler erneut entscheidenden Anteil daran, dass das Punktekonto der Viktoria auf 48 Zähler anwuchs. Sollte die starke Form auch auf den letzten Metern der Saison anhalten, könnte das Team womöglich sogar noch einmal in das obere Tabellendrittel vorstoßen.
Das nächste Spiel bestreitet Viktoria Goch allerdings erst am 29. Mai. Der Gegner ist der 1. FC Lintfort.