So hat sich Viktoria Goch beim 0:2 gegen Budberg selbst geschlagen

Viktoria Goch hat die Negativserie vor eigenem Publikum gegen den SV Budberg nicht stoppen können. Der Landesligist hatte am Freitagabend vor 300 Zuschauern auf dem Kunstrasen im Hubert-Houben-Stadion mit 0:2 (0:1) das Nachsehen. Er kassierte damit die vierte Heimniederlage in Folge, die vor allem so ärgerlich war, weil sie so vollkommen unnötig war.
Denn die Viktoria hat eine Menge dafür getan, dass ihr beim Wiedersehen der beiden Teams, die sich in der Saison 2022/23 ein packendes Rennen um den Titel in der Bezirksliga geliefert hatten, die Revanche für das 0:1 beim damaligen Aufstiegsshowdown nicht gelungen ist. Zwar war Trainer Kevin Wolze mit dem fußballerischen Auftritt seines Personals zufrieden. „Wir waren das bessere Team“, sagte er.
Aber das reichte nicht, weil es in entscheidenden Punkten haperte bei der Viktoria. Das größte Problem war nicht zum ersten Mal die Abschlussschwäche. Der Gastgeber ließ ein halbes Dutzend bester Chancen aus, was in der sechsten Minute begann, als Levon Kürkciyan scheiterte.
Der Gegner hatte vor der Pause keine nennenswerte Gelegenheit und führte trotzdem. Der Gocher Innenverteidiger Malte Baumeister, der nach einem Nasenbeinbruch wegen der Personalsorgen mit einer Gesichtsmaske spielte, bugsierte in der 44. Minute eine Kopfball-Hereingabe des Budberger Torjägers Moritz Paul per Kopf ins eigene Netz. Kurz zuvor hatten Luca Palla und Ben Pauls das Gocher 1:0 auf dem Fuß gehabt.
Nach dem Wechsel blieb die Viktoria die Mannschaft mit den besseren Chancen. Dann schwächte Marius Alt sein Team grob fahrlässig. Er sah wegen einer Schiedsrichter-Beleidigung die Rote Karte (70.). Budberg nutzte seine erste große Gelegenheit dann zum 2:0 durch Alessandro Hochbaum (82.). Am Ende standen sogar nur noch neun Gocher auf dem Platz, weil Jonathan Brilski in der 87. Minute die Gelb-Rote Karte erhalten hatte. Er war zu ungestüm in ein Kopfballduell mit Paul gegangen.
Trainer Kevin Wolze ärgerte die Niederlage, weil ein Sieg zum Abschluss eines erfolgreichen Jahres drin gewesen wäre. „Doch uns fehlt einfach die Effizienz. Das hat sich nicht zum ersten Mal gezeigt. Wir hätten vier oder fünf Punkte mehr auf dem Konto haben müssen. Trotzdem haben wir als Neuling eine gute Hinrunde gespielt“, sagte Wolze.
Der nicht üppig besetzte Kader soll jetzt für den zweiten Teil der Saison verstärkt werden. Die Viktoria ist mit Akteuren des GSV Moers im Gespräch. Den Ligarivalen wollen Spieler verlassen, weil zugesagte Gelder nicht mehr gezahlt werden können.