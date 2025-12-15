So hat sich Viktoria Goch beim 0:2 gegen Budberg selbst geschlagen

Trainer Kevin Wolze ärgerte die Niederlage, weil ein Sieg zum Abschluss eines erfolgreichen Jahres drin gewesen wäre. „Doch uns fehlt einfach die Effizienz. Das hat sich nicht zum ersten Mal gezeigt. Wir hätten vier oder fünf Punkte mehr auf dem Konto haben müssen. Trotzdem haben wir als Neuling eine gute Hinrunde gespielt“, sagte Wolze.

Der nicht üppig besetzte Kader soll jetzt für den zweiten Teil der Saison verstärkt werden. Die Viktoria ist mit Akteuren des GSV Moers im Gespräch. Den Ligarivalen wollen Spieler verlassen, weil zugesagte Gelder nicht mehr gezahlt werden können.