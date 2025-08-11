So hat sich Jule Laufer beim VfR Warbeyen ins Gespräch gebracht

Am Mittwochabend hat der VfR Warbeyen, Neuling in der Zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen, seine vorletzte Testpartie vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal am Sonntag, 17. August, 12 Uhr, beim 1. FC Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern absolviert. VfR-Coach Sandro Scuderi schickte seine Schützlinge einmal mehr in einen Härtetest gegen eine männliche Nachwuchsmannschaft.

Gegen die A-Junioren von Siegfried Materborn kassierte der Zweitliga-Neuling eine 0:7 (0:5)-Niederlage. Die Partie sollte ein weiterer kleiner Vorgeschmack auf das sein, was den VfR Warbeyen eventuell in der zweithöchsten Spielklasse in Sachen Körperlichkeit und Tempo erwartet. Am Sonntag, 14 Uhr, folgt im Stadion am Bresserberg die Generalprobe gegen Regionalligist 1. FFC Recklinghausen.

In der Startaufstellung stand am Mittwoch erneut Jule Laufer. Der Neuzugang vom Regionalligisten SGS Essen II, dessen Verpflichtung bereits Ende April verkündet wurde, kam bisher in allen Vorbereitungsspielen zum Einsatz.

„Wir freuen uns riesig, dass die 19-jährige Jule Laufer aus der U 21 der SGS Essen zum VfR Warbeyen wechselt. Jule ist Stammspielerin beim Essener Bundesliga-Nachwuchs und möchte mit uns den nächsten Schritt gehen. Wir sehen viel Potenzial in ihr als Nachwuchstalent. Sie überzeugt nicht nur durch ihre starke Defensivarbeit, sondern auch mit der Fähigkeit, die Offensive mit tollen Pässen in Szene zu setzen“, hieß es damals in einer Mitteilung des Vereins. Seither ist die Vorbereitung in vollem Gange – und Jule Laufer hat sich bereits zurechtgefunden.

„Ich pendle zusammen mit Jana Barbara nach Kleve. Auf dem Weg sammeln wir noch Emily Guyens und Greta Oerding ein. In den vergangenen Wochen haben wir uns schon sehr gut eingewöhnt. Wir verstehen uns gut, das Gemeinschaftsgefühl wächst. In eine komplett neue Mannschaft mit verschiedenen Sprachen geworfen zu werden, ist natürlich erst einmal ungewohnt. Anderseits ist diese neue Erfahrung auch cool“, sagt die 19-Jährige, die ursprünglich aus Norddeutschland stammt.

Jule Laufer ist im niedersächsischen Brake aufgewachsen. Sie spielte bereits für den TuS Büppel, Werder Bremen und die SpVg Aurich. In Bremen und Aurich kam sie in der U-17-Bundesliga, beim TuS Büppel in der Regionalliga Nord zum Einsatz. „Langfristig war jedoch klar, dass ich aus dem Norden wegmuss, wenn ich noch leistungsorientierter spielen möchte“, sagt Jule Laufer.

Über ihre Mutter kam der Kontakt nach Essen zustande. Nach der Schule zog sie für zwei Jahre in das Internat des Bundesligisten. Zuletzt zählte sie zum Stammpersonal der Essener U-21-Mannschaft, die in der Regionalliga Siebter wurde. Beim 2:0-Erfolg über den VfR Warbeyen Ende Februar stand Laufer, die ein Lehramtsstudium an der Ruhr-Uni Bochum anstrebt, mit auf dem Platz.

Laufer: "Das ist echt etwas Besonderes"

Warum sie in der Folge selbst Kontakt zu den Warbeyener Verantwortlichen aufnahm und den Wechsel somit initiierte, erklärt sie so: „Ich habe mir vorgenommen, dass ich den Verein wechseln möchte, wenn ich in Essen den Sprung in den Kader ersten Mannschaft nicht schaffe. Also haben wir uns ein bisschen umgehört und nach dem Warbeyener Aufstieg an den Verein geschrieben. So kam der Kontakt zu Trainer Sandro Scuderi zustande. Der Rest hat sich sehr schnell ergeben“, sagt Laufer.

Für die bevorstehende Saison in der Zweiten Bundesliga hat sich Laufer, die ihre Stärken in der Zweikampfführung und in der Spielübersicht sieht, einiges vorgenommen. „Wir spielen jetzt gegen richtige Elite-Mannschaften. Das ist echt etwas Besonderes“, sagt Laufer.

Die Mittelfeldspielerin weiß, was sie und ihre Mannschaft erwartet. „Ich glaube, dass es für uns als Aufsteiger sehr schwer wird. Aber ich bin der Meinung, dass wir nicht chancenlos sind. Ich freue mich, gemeinsam mit dem VfR Warbeyen diese Herausforderung anzugehen. Am Ende möchte ich mich natürlich auch individuell weiterentwickeln. Diese Möglichkeit sehe ich hier in Warbeyen“, sagt Jule Laufer.