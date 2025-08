Das ist Mustafa Doganci. – Foto: FuF / KFC

So hat Mustafa Doganci beim KFC Uerdingen überzeugt Mustafa Doganci hat es als Eigengewächs in den Oberliga-Kader des KFC Uerdingen geschafft. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen Mustafa Doganci

Wenn er eingewechselt wurde, war er stets ein belebendes Element im Spiel des Oberligisten KFC Uerdingen. Mit seinem schnellen Antritt und seiner Unbekümmertheit ist er mitunter auch in ausweglos scheinende Dribblings gegangen und sich dabei auch das eine oder andere Mal gegen seine Gegenspieler durchgesetzt. Die Rede ist von Mustafa Doganci. Der U19-Spieler hat in den vergangenen Wochen in der Saisonvorbereitung des KFC Uerdingen den Kader ergänzt und ist von Trainer Julian Stöhr regelmäßig eingesetzt worden.

Am Mittwochabend hat der Traditionsverein bekannt gegeben, dass Mustafa Doganci auch in Zukunft Teil des Oberliga-Teams sein wird. „Mit Mustafa Doganci wurde ein Eigengewächs als weiterer Spieler für die Oberliga-Mannschaft vorgestellt. Seit der D-Jugend durchläuft er die Jugendmannschaften am Löschenhofweg“, schreiben die „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen“ (FuF) in einer Pressemitteilung.

Den Sprung verdient „Mustafa trainiert schon in der gesamten Vorbereitung bei uns mit und kam auch in jedem Testspiel zum Einsatz. Es fällt kaum auf, dass er noch U19-Spieler ist und dort noch ein Jahr spielen kann, da er in jedem Training durch seine Schnelligkeit und sein Ballgefühl besticht“, lobt Trainer Julian Stöhr das Eigengewächs. Genau das müsse der Weg in der Zukunft sein, dass Talente fest im Alltag integriert werden, ergänzt der Coach. Auch Michael Nagorny ist voll des Lobes und sieht ein deutliches Zeichen. „Das ist ein Signal für alle Jugendspieler. Sie sollen sehen, dass mit viel Engagement und Wille die Tür nach oben offen ist. Genau für diesen Weg stehen wir“, sagt der Geschäftsführer Sport.