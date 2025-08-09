So hat „Mister RSV Büblingshausen“ sein 500. Spiel erlebt

Wetzlar. Kapitän, Vorbild, Identifikationsfigur – und spätestens seit vergangenem Sonntag beim Fußball-Kreisoberligisten RSV Büblinghausen eine Vereinslegende. In der 65. Minute trägt Patrick Meisterjahn mit seinem Tor zum 5:1-Heimsieg gegen die SG Ehringshausen/Dillheim bei. „Paddy“ trifft zum 160. Mal für seinen Herzensverein. Ausgerechnet in seinem 500. Einsatz. Einen Tag später feiert er seinen 36. Geburtstag, vor gerade einmal 14 Wochen ist er zum ersten Mal Vater geworden.

Im Interview mit dieser Redaktion lacht Patrick Meisterjahn aus gutem Grund also eine ganze Menge. Und „Mister RSV“ erzählt auch viel. Über seinen besonderen Jubiläumstag, die Anfänge seiner Laufbahn – und darüber, warum die „500“ noch lange nicht das letzte Wort waren.