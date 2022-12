So hat Kevin Großkreutz den Tyrala-Rücktritt kommentiert Während die Ligarivalen am gestrigen Nachmittag dem Ball nachjagten und im Endeffekt den Vorsprung des TuS Bövinghausen auf den ersten Nichtaufstiegsplatz vergrößerten, meldete sich Kevin Großkreutz zu Wort.

So du Fischkopf @bastityrala

Ich rede einfach mal für unsere Truppe…

Danke für die geile Zeit!!!

Wir haben viel gelacht und hatten Erfolg 💪🏻

Es hat unheimlich viel Spaß gemacht 🤝

Wir wünschen Dir, Daniel und Florian nur das Beste!!!!

Jetzt an die Truppe:

Männer, wir werden das Ding weiter durchziehen 💪🏻

Solange der Fisch da ist, wird weiter gerockt 👊🏻

Ich werde mich immer vor die Truppe stellen, weil ihr alle Charakterlich top seid und ich euch diesen Aufstieg in die Regionalliga gönne 💯

Lass die Leute alle reden…

Wir wissen genau was für ein geiler Haufen wir sind 💪🏻💪🏻💪🏻

Nach vorne blicken und weiter machen 🤝

#dankeanalle #isso