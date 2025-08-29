So hat die SG Waldsolms ihr Neun-Punkte-Wochenende erlebt

Waldsolms. Das hat es bei den Fußballern der SG Waldsolms lange nicht gegeben – genauer gesagt seit zwei Spielzeiten nicht: Alle drei Mannschaften aus dem Seniorenbereich gewinnen an einem Wochenende. Neun Punkte fahren sie in weniger als 24 Stunden ein. Mit Patrick Diehl, dem Trainer der Gruppenliga-Truppe und Sascha Riewe, der vor Wochenfrist gleich für zwei SGW-Teams getroffen hat, fassen wir die Waldsolmser Festspiele in drei Akten zusammen – und verraten, wo es die „Triple-Helden“ am vergangenen Samstagabend haben krachen lassen.