 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Steuert am Neun-Punkte-Wochenende der SG Waldsolms zwei Treffer bei: Sascha Riewe (am Ball), der sowohl für die erste als auch die zweite Mannschaft der SGW „netzt“. (Archivfoto) © Martin Weis
Steuert am Neun-Punkte-Wochenende der SG Waldsolms zwei Treffer bei: Sascha Riewe (am Ball), der sowohl für die erste als auch die zweite Mannschaft der SGW „netzt“. (Archivfoto) © Martin Weis

So hat die SG Waldsolms ihr Neun-Punkte-Wochenende erlebt

Teaser GL GI/MR: +++ Drei Teams, drei Siege: Die Fußballer der SG Waldsolms feiern ein rekordverdächtiges letztes Wochenende. Warum das Timing perfekt war und wo auf die neun Punkte angestoßen wurde +++

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
SG Waldsolms

Waldsolms. Das hat es bei den Fußballern der SG Waldsolms lange nicht gegeben – genauer gesagt seit zwei Spielzeiten nicht: Alle drei Mannschaften aus dem Seniorenbereich gewinnen an einem Wochenende. Neun Punkte fahren sie in weniger als 24 Stunden ein. Mit Patrick Diehl, dem Trainer der Gruppenliga-Truppe und Sascha Riewe, der vor Wochenfrist gleich für zwei SGW-Teams getroffen hat, fassen wir die Waldsolmser Festspiele in drei Akten zusammen – und verraten, wo es die „Triple-Helden“ am vergangenen Samstagabend haben krachen lassen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 029.8.2025, 09:03 Uhr
RedaktionAutor