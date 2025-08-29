Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
So hat die SG Waldsolms ihr Neun-Punkte-Wochenende erlebt
Teaser GL GI/MR: +++ Drei Teams, drei Siege: Die Fußballer der SG Waldsolms feiern ein rekordverdächtiges letztes Wochenende. Warum das Timing perfekt war und wo auf die neun Punkte angestoßen wurde +++
Waldsolms. Das hat es bei den Fußballern der SG Waldsolms lange nicht gegeben – genauer gesagt seit zwei Spielzeiten nicht: Alle drei Mannschaften aus dem Seniorenbereich gewinnen an einem Wochenende. Neun Punkte fahren sie in weniger als 24 Stunden ein. Mit Patrick Diehl, dem Trainer der Gruppenliga-Truppe und Sascha Riewe, der vor Wochenfrist gleich für zwei SGW-Teams getroffen hat, fassen wir die Waldsolmser Festspiele in drei Akten zusammen – und verraten, wo es die „Triple-Helden“ am vergangenen Samstagabend haben krachen lassen.