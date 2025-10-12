So hat die Fußball-Kreisoberliga West gespielt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West stieg bereits am Freitagabend das Topspiel des Wochenendes. Im Verfolgerduell setzte sich der TSV Bicken vor heimischer Kulisse knapp mit 1:0 gegen den RSV Büblingshausen durch.