So hat die Fußball-Kreisoberliga West gespielt

Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West hat der RSV Büblingshausen Spitzenreiter Amedspor Wetzlar ärgern können. Das Team von der Bezirkssportanlage erkämpfte sich beim souveränen Tabellenführer ein 1:1. Einen Rückschlag um die vorderen Plätze musste der FSV Braunfels hinnehmen. Die Schlossstädter gingen beim SSV Allendorf mit 0:5 unter. Auf einem guten Weg befindet sich die SG Oberbiel. Sie bezwang die SG Ehringshausen/Dillheim mit 2:1 und ist nun schon Sechster.