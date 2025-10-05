So hat die Fußball-Kreisoberliga West gespielt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West hat der RSV Büblingshausen Spitzenreiter Amedspor Wetzlar ärgern können. Das Team von der Bezirkssportanlage erkämpfte sich beim souveränen Tabellenführer ein 1:1. Einen Rückschlag um die vorderen Plätze musste der FSV Braunfels hinnehmen. Die Schlossstädter gingen beim SSV Allendorf mit 0:5 unter. Auf einem guten Weg befindet sich die SG Oberbiel. Sie bezwang die SG Ehringshausen/Dillheim mit 2:1 und ist nun schon Sechster.