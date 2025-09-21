 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Lukas Brück (l.), Hüseyin Besun und im Hintergrund Emilio Santamaria Gross vom FSV Braunfels jubeln über das 1:0, bringen die Führung in der Fußball-Kreisoberliga West gegen den TSV Bicken aber nicht ins Ziel. © Isabel Althof
So hat die Fußball-Kreisoberliga West gespielt

Teaser KOL WEST: +++ Im Top-Spiel zwischen dem FSV Braunfels und dem TSV Bicken hatten beide Teams gute Antworten parat. In einem anderen Duell hüteten zwei Feldspieler die Tore +++

Wetzlar. Ein flottes Duell haben sich der FSV Braunfels und der TSV Bicken in der Fußball-Kreisoberliga West geliefert. Am Ende der spannenden 90 Minuten teilten sich die beiden Teams beim 2:2 die Punkte. In einer anderen Liga scheint derzeit der FC Amedspor Wetzlar zu spielen. Beim 4:1 in Heuchelheim waren die Torschützen bekannte Namen – und ein Lob des Gegners gab es obendrein. Unterdessen rutscht der SSV Allendorf nach dem 1:6 gegen den SSC Burg II immer tiefer in die Krise.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

