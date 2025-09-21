So hat die Fußball-Kreisoberliga West gespielt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Ein flottes Duell haben sich der FSV Braunfels und der TSV Bicken in der Fußball-Kreisoberliga West geliefert. Am Ende der spannenden 90 Minuten teilten sich die beiden Teams beim 2:2 die Punkte. In einer anderen Liga scheint derzeit der FC Amedspor Wetzlar zu spielen. Beim 4:1 in Heuchelheim waren die Torschützen bekannte Namen – und ein Lob des Gegners gab es obendrein. Unterdessen rutscht der SSV Allendorf nach dem 1:6 gegen den SSC Burg II immer tiefer in die Krise.