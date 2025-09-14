So hat die Fußball-Kreisoberliga West gespielt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West hat der RSV Büblingshausen einen kühlen Kopf bewahrt. Die Wetzlarer setzten sich beim SSV Medenbach mit 2:1 durch. Unterdessen gewann der SC Münchholzhausen/Dutenhofen dank einer Gala des fünffachen Torschützen Kevin Gilbert mit 6:2 beim SSC Burg.