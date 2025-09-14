 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Medenbach marschiert mit Elias Seiler (Mitte). Ihn begleiten Maurice Albrecht (l.) und Luis Faber (r.) vom RSV Büblingshausen. © Lorenz Pietzsch
So hat die Fußball-Kreisoberliga West gespielt

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West hat der RSV Büblingshausen einen kühlen Kopf bewahrt. Aus dem Führungstrio meisterten auch der TSV Bicken und Amedspor ihre Aufgaben +++

Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West hat der RSV Büblingshausen einen kühlen Kopf bewahrt. Die Wetzlarer setzten sich beim SSV Medenbach mit 2:1 durch. Unterdessen gewann der SC Münchholzhausen/Dutenhofen dank einer Gala des fünffachen Torschützen Kevin Gilbert mit 6:2 beim SSC Burg.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

