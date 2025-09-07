 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Klatschen sich nach dem klaren Sieg gegen den SSC Burg II in der Fußball-Kreisoberliga West ab: Robin Fürbeth (l.) und Ismail Besun vom FSV Braunfels. © Isabel Althof
So hat die Fußball-Kreisoberliga West gespielt

Teaser KOL WEST: +++ Am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisoberliga West hat der FSV Braunfels den Aufsteiger SSC Burg nach einem 0:2-Rückstand kräftig aufgemischt +++

Dillenburg/Wetzlar. Nach mehr als acht Jahren hat der TuSpo Beilstein mal wieder beim SC Münchholzhausen/ Dutenhofen gewonnen. Die Schützlinge von Trainer Dominique Haas setzten sich im Wetzlarer Stadtteil überraschend deutlich mit 5:1 durch. Unterdessen hat der FSV Braunfels ein wahres Schützenfest gefeiert. Die Schlossstädter drehten nach einem schnellen 0:2-Rückstand richtig auf und fegten Aufsteiger SSC Burg II am Ende mit 8:2 vom Feld.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

