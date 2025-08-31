 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Und da jubeln sie schon wieder, die Jungs vom Wetzlarer A-Liga-Meister: Mahir Marankoz bringt Amedspor gegen Frohnhausen früh mit 1:0 in Führung und lässt sich dafür feiern. © Peter Bayer

So hat die Fußball-Kreisoberliga West gespielt

Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West ist der FC Amedspor Wetzlar weiterhin nicht zu stoppen – auch mit einem Mann weniger nicht. Dank eines 4:1-Heimerfolgs gegen den SSV Frohnhausen grüßt der Aufsteiger verlustpunktfrei bei 15 Zählern aus fünf Spielen von der Tabellenspitze. Ebenfalls gut zurecht in der neuen Spielklasse kommt der Dillenburger A-Liga-Meister SSC Burg II, der, auch auf eigenem Geläuf, über einen 3:1-Sieg gegen die SG Ehringshausen/Dillheim jubelte und mit zehn Punkten Dritter hinter dem am Wochenende nicht im Einsatz befindlichen TSV Bicken (ebenfalls zehn Zähler aus vier Partien) ist.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

