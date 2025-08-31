So hat die Fußball-Kreisoberliga West gespielt

Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West ist der FC Amedspor Wetzlar weiterhin nicht zu stoppen – auch mit einem Mann weniger nicht. Dank eines 4:1-Heimerfolgs gegen den SSV Frohnhausen grüßt der Aufsteiger verlustpunktfrei bei 15 Zählern aus fünf Spielen von der Tabellenspitze. Ebenfalls gut zurecht in der neuen Spielklasse kommt der Dillenburger A-Liga-Meister SSC Burg II, der, auch auf eigenem Geläuf, über einen 3:1-Sieg gegen die SG Ehringshausen/Dillheim jubelte und mit zehn Punkten Dritter hinter dem am Wochenende nicht im Einsatz befindlichen TSV Bicken (ebenfalls zehn Zähler aus vier Partien) ist.