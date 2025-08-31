So hat die Fußball-Kreisoberliga West gespielt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West ist der FC Amedspor Wetzlar weiterhin nicht zu stoppen – auch mit einem Mann weniger nicht. Dank eines 4:1-Heimerfolgs gegen den SSV Frohnhausen grüßt der Aufsteiger verlustpunktfrei bei 15 Zählern aus fünf Spielen von der Tabellenspitze. Ebenfalls gut zurecht in der neuen Spielklasse kommt der Dillenburger A-Liga-Meister SSC Burg II, der, auch auf eigenem Geläuf, über einen 3:1-Sieg gegen die SG Ehringshausen/Dillheim jubelte und mit zehn Punkten Dritter hinter dem am Wochenende nicht im Einsatz befindlichen TSV Bicken (ebenfalls zehn Zähler aus vier Partien) ist.