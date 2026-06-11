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So hat die DJK Rhenania Kleve den Aufstieg in die Kreisliga B geschaff
DJK Rhenania Kleve hat den direkten Wiederaufstieg geschafft. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga B kehren die Grün-Weißen als Vizemeister der Kreisliga C1 sofort zurück und wollen sich diesmal dauerhaft in der höheren Spielklasse etablieren.
von RP/ Peter Nienhuys · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Die Rhenania spielt künftig B-Liga. – Foto: Susanne Schmidt
Die DJK Rhenania Kleve hatte gerade eine sechsjährige Durststrecke in der untersten Fußball-Spielklasse hinter sich, als zum Abschluss der Saison 2023/24 endlich das Comeback in der Kreisliga B gelang. In zwei Entscheidungsspielen setzte sich damals die Mannschaft von Rhenania-Urgestein und Trainer Thorsten Dorißen gegen den SV Schottheide-Frasselt durch und machte den Aufstieg perfekt.
Aber dieses Abenteuer währte nur eine Saison, denn die DJK stieg im Folgejahr mit gerade einmal 14 Punkten auf dem Konto sang- und klanglos ab. Allerdings ist das Stehaufmännchen diesmal sofort wieder da. Als Tabellenzweiter der C-Liga-Gruppe 1 begleitet die DJK Rhenania Kleve den souveränen Meister SV Schottheide-Frasselt auf dem Weg nach oben.
Sofortige Rückkehr in die Kreisliga B
„Wir wollen oben mitspielen“, hatte Dorißen vor dem Start als Ziel ausgegeben. Am Saisonende standen dann 25 Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen sowie ein Torverhältnis von 116:32 auf dem Konto. Die drei Niederlagen kassierten die Grün-Weißen, die ihr Zuhause auf dem Wilhelm-Frede-Sportplatz in der Nähe des Tiergartens haben, gegen den Lokalrivalen SV Donsbrüggen, beim SV Schottheide-Frasselt sowie unerwartet gegen die Zweite der SG Keeken-Schanz.
Die drei besten Torschützen des Teams sind Abdelhak Oyaki mit 18 Treffern sowie die Brüder Leroy (16) und Joey Jezewski (13). Coach Thorsten Dorißen, der einen sehr engagierten Trainer- und Betreuerstab hinter sich weiß, hat im Verlauf der langen Spielzeit 37 Akteure eingesetzt. Da die DJK Rhenania Kleve in Sachen Integration mit gutem Beispiel vorangeht, sind darunter viele Spieler mit Migrationshintergrund.
Dorißen blickt optimistisch nach vorne
„Wir freuen uns natürlich sehr, dass uns die sofortige Rückkehr in die B-Liga geglückt ist. Unsere junge Mannschaft zeichnet sich vor allem durch ihren starken Zusammenhalt und die Kameradschaft aus. Die erste und zweite Mannschaft bilden eine große Gemeinschaft innerhalb des Vereins. Alles wird geprägt von einem familiären Umfeld und der Loyalität aller Spieler“, sagt DJK-Trainer Thorsten Dorißen, der ganz nebenbei bei den Fußballern des großen Breitensportvereins eine Doppelfunktion ausübt.
Dorißen, der auch seine komplette Laufbahn als Spieler bei den Grün-Weißen verbracht hat, ist als Sportlicher Leiter auch hauptverantwortlich für die Kaderplanung. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in der kommenden Saison eine schlagkräftige Mannschaft ins Rennen schicken, die den einen oder anderen Favoriten ärgern und sich etwas länger in der B-Liga behaupten kann“, sagt der Trainer.