So hat die DJK Rhenania Kleve den Aufstieg in die Kreisliga B geschaff

Aber dieses Abenteuer währte nur eine Saison, denn die DJK stieg im Folgejahr mit gerade einmal 14 Punkten auf dem Konto sang- und klanglos ab. Allerdings ist das Stehaufmännchen diesmal sofort wieder da. Als Tabellenzweiter der C-Liga-Gruppe 1 begleitet die DJK Rhenania Kleve den souveränen Meister SV Schottheide-Frasselt auf dem Weg nach oben. Sofortige Rückkehr in die Kreisliga B „Wir wollen oben mitspielen“, hatte Dorißen vor dem Start als Ziel ausgegeben. Am Saisonende standen dann 25 Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen sowie ein Torverhältnis von 116:32 auf dem Konto. Die drei Niederlagen kassierten die Grün-Weißen, die ihr Zuhause auf dem Wilhelm-Frede-Sportplatz in der Nähe des Tiergartens haben, gegen den Lokalrivalen SV Donsbrüggen, beim SV Schottheide-Frasselt sowie unerwartet gegen die Zweite der SG Keeken-Schanz.

Die drei besten Torschützen des Teams sind Abdelhak Oyaki mit 18 Treffern sowie die Brüder Leroy (16) und Joey Jezewski (13). Coach Thorsten Dorißen, der einen sehr engagierten Trainer- und Betreuerstab hinter sich weiß, hat im Verlauf der langen Spielzeit 37 Akteure eingesetzt. Da die DJK Rhenania Kleve in Sachen Integration mit gutem Beispiel vorangeht, sind darunter viele Spieler mit Migrationshintergrund. Dorißen blickt optimistisch nach vorne „Wir freuen uns natürlich sehr, dass uns die sofortige Rückkehr in die B-Liga geglückt ist. Unsere junge Mannschaft zeichnet sich vor allem durch ihren starken Zusammenhalt und die Kameradschaft aus. Die erste und zweite Mannschaft bilden eine große Gemeinschaft innerhalb des Vereins. Alles wird geprägt von einem familiären Umfeld und der Loyalität aller Spieler“, sagt DJK-Trainer Thorsten Dorißen, der ganz nebenbei bei den Fußballern des großen Breitensportvereins eine Doppelfunktion ausübt.