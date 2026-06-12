So hat der VfB Aßlar die Meisterschaft in der A-Liga geholt

Meister der Fußball-A-Liga Wetzlar und Aufsteiger in die KOL West: Die Mannschaft des VfB Aßlar jubelt über Platz eins in der abgelaufenen Runde. © Isabel Althof

Aßlar. Als der Club im Sommer 2024 seine 100-Jahr-Feier beging, war dem VfB Aßlar die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Ausgerechnet am Jubiläumswochenende scheiterten die Dill-Kicker in der Relegation am Klassenerhalt. Der direkte Wiederaufstieg wurde zum großen Ziel. Doch der erste Anlauf in der A-Liga endete schmerzhaft: Der FC Amedspor Wetzlar marschierte vorneweg, der TSV Steindorf schnappte dem VfB im Endspurt den Relegationsplatz nach oben weg. Ein Jahr später ist es nun aber soweit: Aßlar ist Meister und kehrt in die Fußball-Kreisoberliga West zurück.