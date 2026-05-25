So hat der SC St. Tönis das Finale erlebt

Dass das Spiel den erwarteten Ausgang nahm, interessierte hinterher niemanden. Es überwog der Stolz über das Geleistete. Nicht nur sportlich, denn nebenbei machte der Sportclub mit seinem Auftritt auch beste Werbung für die Stadt Tönisvorst. Holger Krebs, der sportliche Leiter, zog ein zufriedenes Fazit: „Als Oberligist haben wir uns, was den Bus, die Organisation und so weiter angeht, auf gleichem Niveau befunden. Sportlich muss man klar realisieren, dass wir es mit Profis zu tun hatten, die uns vor allem physisch überlegen waren. Aber wir haben uns sportlich mehr als gut verkauft.“

Auf dem Duisburger Rasen angekommen, zückten die meisten SC-Kicker erst einmal ihre Handys. Auch im Spiel war der Respekt des Underdogs vor der Kulisse und dem Gegner hier und da spürbar, doch St. Tönis suchte immer seine Chance, wenn sich eine ergab. Mit dem Ergebnis und der Leistung seiner Mannschaft konnte Trainer Bekim Kastrati hinterher mehr als gut leben: „Dass wir schon schnell hinten lagen, war natürlich das Schlimmste, was passieren konnte. Wir haben aber die ersten 30 Minuten gut durchgehalten, und auch in der Schlussphase hatten wir noch ein paar gute Aktionen.“