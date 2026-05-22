So hat der RSV Büblingshausen III den C-Liga-Titel geholt

Ungeschlagen Meister der Fußball-C-Liga, Gruppe 1, ist die Mannschaft des RSV Büblingshausen III. © RSV Büblingshausen

Wetzlar. 26 Siege, drei Unentschieden, keine Niederlage: Mit 81 Punkten und einer Tordifferenz von +111 ist dem RSV Büblingshausen III in der Fußball-C-Liga, Gruppe 1, ein besonderes Kunststück gelungen. Weil die Drittvertretung des FC Cleeberg am kommenden Samstag nicht antreten wird, steht bereits einen Spieltag vor Saisonende fest, dass der Tabellenführer die Runde ungeschlagen abschließen wird. „Eigentlich ist es schade für uns, weil die Jungs gerne noch gespielt und die Meisterehrung auf dem Sportplatz entgegengenommen hätten. Aber wir müssen es so hinnehmen und bleiben damit ungeschlagen“, sagt RSV-Trainer Sascha Meier.